Por Sandro Mairata, @smairata

Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos es uno de los mejores filmes del Universo Cinemático Marvel, casi a la par de Black Panther (2018). Siguiendo este ejemplo, el director Destin Daniel Cretton respeta los referentes culturales del Asia ampliando su narrativa con un esforzado diseño de producción, un ritmo trepidante, actuaciones brillantes a cargo de referentes del cine asiático y algunos de los más logrados combates cuerpo a cuerpo de toda la franquicia.

Cómo no celebrar tener a Tony Leung en el rol del villano Wenwu, antes conocido como Fu Manchu (el nombre fue cambiado por los estereotipos negativos que tenía el personaje), un conquistador hambriento de poder que halló los Diez Anillos hace miles de años quién sabe cómo y dónde. Wenwu conocerá a la madre de Shang-Chi (Simu Liu, toda una revelación de actor-combatiente), llamada Ying Li (Fala Chen) y dejará su pasado criminal de lado. Pero antes entrenará a su hijo en el arte de la guerra.

Leung, protagonista de cintas como In the Mood for Love (2000) o The Grandmaster (2013) para Wong Kar-wai y Héroe (2002) para Zhang Yimou, rescata la esencia trágica de su villano, condenado en su amor por su esposa, alejándolo así de la caricatura farsesca de tantos personajes de Marvel. Aparición memorable es la de Michelle Yeoh, quien alcanzara su cumbre en El tigre y el dragón (2000), como Ying Nan, una reverenciada guardiana del mundo místico Ta Lo. Yeoh imprime presencia y elegancia a sus escenas de acción, las que nunca terminan de ser suficientes.

Shang-Chi es una historia de origen para un personaje harto conocido para los devotos de Marvel, pero que requería refrescarse para los nuevos tiempos. Funciona. Y con buen tino, Cretton mantiene en nivel amical la relación de Shang-Chi con Katy (la actriz y rapera Awkafina –cada vez mejor en pantallas-), una compañía que no roba cámara y que se hace indispensable para una próxima aventura.

Presten especial atención a las bellas coreografías de combate precisamente heredadas de referentes modernos como Tigre y el dragón, Héroe o The Grandmaster –en reemplazo del golpe tosco de Operación Dragón (1973) o La cámara 36 de Shaolin (1976). Cuando Wenwu conoce a Ying Li y combaten en el bosque, esa danza es tan mortal como puede serlo el amor. Asimismo, las acrobacias nocturnas en los andamios de bambú no hubieran sido posible sin la amplia filmografía precedente de un Jackie Chan.

¿Y la Gran Protectora, la dragona de Shang-Chi? No encontrarán un diseño de dragón tan bello en ocho temporadas de ‘Juego de Tronos’, y lo mismo va para los fabulosos leones chinos. Allí donde otro filme “asiático” como Mulán (2020) y Black Widow decepcionaron, Shang-Chi llegó para saldar cuentas. Así se hace.

Operación dragón. Simu Liu protagoniza uno de los mejores filmes de Marvel, que trata con respeto las tradiciones del Asia. Foto: difusión

