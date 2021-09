Un pasaporte de vacunas (Vaccine Passport), en el contexto de la pandemia, es un documento (en papel o digital) que certifica que una persona está vacunada o que ha recibido una prueba negativa recientemente. Países dentro de la UE, Israel, Singapur, etc., han implementado versiones digitales de las respectivas acreditaciones. El concepto es simple: si no se puede presentar un pasaporte de vacunas, se limita el acceso a locales, servicios o medios de transporte.

Perú, siendo el país con el mayor registro de defunciones en el mundo (6.109 por 100k hab.), todavía no ha tenido una discusión abierta de lo que significa requerir un pasaporte de vacunas. Aun así, esto no ha impedido que esta última semana algunos establecimientos en el sector privado requieran mostrar el equivalente a un pasaporte de vacunas. En un país donde solo el 27% de la población está totalmente vacunada (37.4% con 1 dosis) y el costo de una prueba COVID equivale fácilmente al 10% del salario mínimo, me pregunto, ¿estamos listos para tomar esa decisión?

Por curiosidad, hice una encuesta informal en mi cuenta de Twitter (@rburhum) preguntando si el Estado debería poder obligar a vacunarte. En unas cuantas horas, más de 4k personas respondieron. 44,8% contestaron que sí, mientras el 37,8% que no, pero aceptando que el Estado puede restringir derechos.

La discusión más controversial que he visto es la de comparar la facultad de un Estado de obligar a vacunarte o de requerir un pasaporte de vacunas, con el derecho de una persona a elegir qué hacer con su cuerpo. El argumento es que, a diferencia de una mascarilla que se puede poner/ sacar, estamos hablando de una sustancia que es insertada en el cuerpo por mandato estatal para siempre. A esto le tenemos que agregar la complejidad de que existen personas cuya situación médica o creencias religiosas no permiten vacunación.

Es incuestionable que las vacunas salvan vidas y que la implementación de un pasaporte de vacunas es tecnológicamente factible, pero ya es momento de discutir las implicancias adicionales que estas cosas traen.