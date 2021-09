Vladimir: Ya te pasas, Guido Puka, qué tal homenaje que te armaste ayer con eso de las mujeres de Mercosur.

Guido: ¡Por mi absoluto compromiso de trabajar por todas/todos los peruanos! ¡Y ese Foro de Mujeres de Mercosur ni siquiera existe!

Vladimir: Se ve que vas aprendiendo del pensamiento guía Vladimir, muy bien Puka. ¿De quién fue la idea?

Guido: Mía, pues, y ya con eso nos sacamos de encima a todos, todas y todes, jajajá, que andan jodiendo. Wayqipanaykuna, huk punchawkamaraq tuparikusunchik. Wayqichanchikta puruchantaraq patarachinchik. Vinieron gallinitas y les bajamos los humos. Les hicimos doblar sus plumitas.

Pedro: Pero podría ser bueno nombrar algunas ministras mujeres para ya salir del tema. El otro día dije que me voy a corregir para incluir damas, a las señoras con bastante experiencia. ¿Cuándo podría hacerlo?

Vladimir: Aguanta, Pedrito, ya te decimos cuándo. Tampoco se trata de dar muestras de debilidad por unos chillidos y gemidos. Ya están Dina y Anahí, ¿y se quejan? Felices están con fajín, chofer y circulina. Como tú, Puka.

Guido: ¡Anda! Ellas nada dicen. Defienden todo. Anahí dijo ayer en una entrevista que hay distintos grupos de poder interesados en que este gobierno fracase, y pronto, y listo. Y Dina ya salió a decirles a los periodistas que no estén jodiendo, y que sean proactivos y hermanados con el gobierno.

Pedro: Pero unas mujeres que parecen importantes han sacado un comunicado, les leo: están preocupadas por el silencio del presidente Castillo sobre estos aspectos, y esperan que nuestra máxima autoridad ofrezca un pronunciamiento claro y acciones concretas y directas frente a esta situación.

Vladimir: ¿Máxima autoridad? ¡Qué buena! No, Pedrito, yo ya he dicho que este gobierno no es propiedad particular de Pedro Castillo. Por primera vez el pueblo puso un gobierno, dirigido por su vanguardia política Perú Libre. El gobierno y el partido están sitiados por los poderes fácticos y, en estas circunstancias, cualquier disidencia es una traición. Que eso quede bien claro.

Pedro: A la Vero eso no le gustará.

Guido: ¿La Vero? Ella y su partido atracan todo. ¡Que viva el machismo-leninismo, camaradas! ¡Saquen chelas!

