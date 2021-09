Nuestra coyuntura está marcada por un tenso empate político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ambos poderes son conscientes de las herramientas que tienen, en el marco de la Constitución, para el ejercicio de control político. Hacer uso de ellas lleva a desenlaces abruptos que, si bien muestran un ejercicio de fuerza que puede ser aplaudido por las barras bravas, limitan su tiempo y capacidad de acción.

Por lo que hemos visto hasta ahora no parece que ninguno de los dos poderes avance realmente a la vacancia presidencial o al cierre del Congreso. Sí son elementos que podemos encontrar de manera permanente en el discurso político. Hemos oído a representantes de Perú Libre hablar del cierre del Congreso si hay una censura al gabinete, así como hemos oído a la presidenta del Parlamento hablar de la demanda de vacancia. Pero no pasa del discurso, al menos hasta ahora.

Y no pasa, no porque no tengan ganas de medir fuerzas, sino que están en una especie de empate de correlaciones. Usar una herramienta de control político no requiere solo estar habilitado legalmente sino contar con legitimidad social, sino veamos lo que pasó con Merino y su breve tiempo de captura del poder.

Esto nos debe llevar a una reflexión en torno a los elementos que pueden romper este empate. Mi impresión es que varios actores tienen ya puestos sus ojos en el proceso electoral del 2022.

En el bloque de la derecha conservadora, donde compiten Fuerza Popular y Renovación Popular, ya se ha adelantado el juego electoral en Lima metropolitana. Ven la capital como el territorio en el que pueden acumular poder y desde el cual mover la balanza. La pregunta es si los actores que lideran públicamente el pedido de vacancia presidencial (Del Castillo, Flores Nano o Sheput) se sumarán a alguna de estas alternativas o tentarán individualmente el sillón municipal. Su división en la elección presidencial les pasó factura.

La reaparición de Cesar Acuña, en reuniones con el presidente Castillo, así como la reactivación de algunas figuras de APP muestran que están alistando su movida electoral. Han sido un actor político que ha mantenido presencia regional y tuvieron un rol activo en el norte del país en el marco de la segunda vuelta. Recordemos que su presencia en el Congreso no es menor y que mueven la balanza, mantener su poder territorial los coloca con mayor peso en el juego.

Y la izquierda parece hegemonizada por Perú Libre y la estrategia de Vladimir Cerrón. Eso explicaría en parte el llamar una traición a una posible renuncia del presidente Castillo al partido. Habrá que preguntarse si el partido magisterial logrará su inscripción para ver competencia en este sector, pues el progresismo parece mantenerse sin estrategia propia bajo la sombra de PL.