El nefasto “pensamiento gonzalo” es una idea totalmente antidemocrática, por lo tanto, dado que el Movadef lo reivindica, no pudo ser inscrito en el JNE.

El “pensamiento gonzalo” no es otro que el nombre dado por Abimael Guzmán (alias camarada Gonzalo) al marxismo-leninismo-maoísmo, la “cuarta espada” según su propio autor. Es decir, el llamado al uso de la violencia mediante la guerra popular, sin importar la vida de personas inocentes.

El 2012 el JNE rechazó la inscripción política del Movadef por considerar que su ideología se enmarca en el “marxismo-leninismo-pensamiento gonzalo” y no puede ser admitido en el sistema. Tal cual ocurre, por ejemplo, con el nazismo. No debemos permitir que, después de la historia de terror que vivimos, la frontera entre la extrema izquierda democrática y la lucha armada se diluya o se cruce tan fácilmente. La ciudadanía no puede sentirse tranquila si personas que no deslindan, claramente, del “pensamiento gonzalo” están en el poder. Es cierto que Perú Libre no tiene una referencia expresa al “pensamiento gonzalo” y que Pedro Castillo ha deslindado del mismo, este partido se declara abiertamente “marxista-leninista-pensamiento mariátegui”. No se trata de “terruquear” a la ligera, pero si uno junta los antecedentes policiales del ministro Maraví, los procesos judiciales del congresista Bermejo y las fotos y declaraciones pasadas, incluyendo una investigación por apología, del primer ministro Bellido, la alerta, la preocupación de la ciudadanía, es absolutamente válida y necesaria. Hay que hacerles la pregunta, de frente: ¿Deslinda usted del “pensamiento gonzalo”, lo condena?