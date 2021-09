Por: Mónica Sánchez, actriz.

Me siento muy lejos de los discursos y tendencias de la oposición y buena parte de la prensa. Sin embargo, eso no me impide ver y llamar a las cosas por su nombre: considero que el Gobierno (o Perú Libre) está poniendo en puestos clave a personas sin experiencia ni capacidad para hacerse cargo de las enormes responsabilidades que suponen liderar carteras del Estado. Más todavía en la coyuntura de crisis en que nos encontramos. Esperaba mayor nobleza, integridad y escucha de parte de este Gobierno.

Ejercer el poder con un espíritu revanchista y, en algunos casos, autoritario no le es útil al país, no construye, no ayuda a quienes más necesitan de la atención del Estado.

Es urgente y necesario que la balanza se ponga más pareja respecto al poder: hace mucho que toca poner en agenda a un Perú olvidado, muchas veces ignorado y hasta despreciado. Pero ello no justifica decisiones tan desconcertantes, nombramientos improvisados que no están a la altura, y personajes seriamente cuestionados, cómodamente instalados en la cúpula del poder.

Si tenemos a un maestro como presidente, ¿cómo no estar mirando la educación y la infancia en otros términos, con la responsabilidad y sensibilidad que requieren? Si hemos repelido la corrupción, el terrorismo, el machismo, la misoginia y reputaciones dudosas durante los últimos 20 años, ¿cómo ser tibios o condescendientes ahora? No hay varitas mágicas.

Es muy complejo gobernar un país como el nuestro, más aún en un momento como este. Pero tenemos el derecho y la responsabilidad de exigir más. Más y mejor. Nos lo merecemos. Los bandos o histerias colectivas cada día me generan más distancia. Defiendo la democracia y la defenderé siempre. Y la igualdad de derechos y oportunidades, sin las cuales no es posible una democracia. Deploro el racismo y el clasismo con que mucha gente señala a quienes ahora gobiernan. También el desprecio y el enojo, tan irracionales, con que nos miran a quienes no pensamos igual. Pero bajo ningún punto de vista estoy dispuesta a guardar silencio frente a una gestión que parece estar desconectada de la realidad.

Me distancio de las ideologías, apuesto por la humanidad y por un liderazgo que pueda generar concertación y diálogo aun entre las fuerzas más opuestas. Porque además esa es la única manera de salir de esta crisis e iniciar un rumbo en mejores términos. Espero de Castillo entereza y firmeza. Deseo que separe de su entorno a quienes tanto daño le hacen al Perú. Y deseo que tenga la inteligencia y la sensibilidad para escuchar y rodearse de los mejores, sin prejuicios ni rencores que todo lo empequeñecen, sino con profundo amor y respeto por el país.