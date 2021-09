El primer mes de la gestión de Pedro Castillo no nos ha dado buenas señales: ministros y altos funcionarios designados que no solo no cuentan con el perfil para el cargo, sino que tienen procesos de investigación, entre ellos, por vínculos con el terrorismo; contradicciones dentro del propio gabinete , promesas que implican un sobregasto para la poca espalda fiscal que tenemos, la rebaja de la calificación del Perú por parte de Moody ́s, etc. Los convocados para jugar un buen partido nos han llevado a segunda división.

La última designación del jefe de la DINI ha generado revuelo, pues tampoco se trata de una persona que cumpla con el perfil, ya que presenta registros de no haber sido apto para los ascensos y, como si esto fuera poco, tiene serios cuestionamientos y procesos administrativos como abuso de autoridad, denuncia por cobrar cupos de transportistas, entre otros cuando fue comisario de Tacabamba, Chota. Esto último no es un dato menor. El problema no es que el nuevo jefe de la DINI sea paisano de Castillo ni que se haya desempañado como comisario en el lugar de origen del presidente cuando este ya había iniciado una carrera en el quehacer político. El problema es que, con los antecedentes que tiene, la cercanía al presidente genera una evidente preocupación de la ciudadanía, pues este cargo debe mantenerse neutral para que las investigaciones sobre las acciones, vínculos y financiamiento del Movadef y de grupos terroristas continúen con el profesionalismo ético que se requiere.

Está claro que en el Perú aún no tenemos un sistema meritocrático que permita que los mejores accedan a puestos clave de la función pública. También es comprensible que los políticos quieran rodearse de técnicos de confianza, pero esto último no puede pesar tanto, al punto que no importe si las personas en las que se confían no están aptas ni profesional ni moralmente para el cargo.

Un Gobierno que tiene un interés genuino en mejorar la calidad de las políticas públicas debe convocar a los mejores, rodearse de personas de las que puedan aprender y buscar soluciones conjuntas en beneficio del país. Desde el lado de la oferta, colocar a personas que no están calificadas para cumplir las metas que se requieren es darle la espalda a la gente que más necesita de un Estado eficiente. Desde el lado de la demanda, aceptar o solicitar un cargo para el cual uno no está apto es engañar al país y mal utilizar los recursos públicos, por lo que cae en el amplio espectro del concepto de corrupción.