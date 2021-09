No al terrorismo ni al engaño

El ministro Maraví ha hecho algo aún más grave que haber formado parte de un incipiente Sendero Luminoso en la década de los 80. Le ha mentido al país, al negar las acusaciones y querer atribuir los cargos de terrorismo a denuncias policiales, sin mayores pruebas ni consistencia.

En realidad, sí existían las pruebas de su participación en actividades terroristas, producto del testimonio directo de un dirigente senderista, quien establece, con pelos y señales, la presencia de Maraví dentro de la estructura de la organización terrorista y detalla su participación en atentados específicos.

¿Grave? Gravísima falta del profesor Maraví. Es inexcusable haber atribuido las continuas denuncias periodísticas a acusaciones policiales sin sustento. Y es inadmisible que se quiera pasar por alto este intento de engaño y que se pretenda negar una realidad que, muy a su pesar, ahora salta a la luz pública.

¿El acto terrorista o los actos terroristas presuntamente cometidos hasta 1981 constituyen el fondo del problema? No, el problema es, además de la mentira y el ocultamiento, la falta de convicciones democráticas que entraña el comportamiento del ministro. Para retornar de las filas del terrorismo a la vida democrática tienen que darse el arrepentimiento, la solicitud de perdón y el reconocimiento público de que se actuó equivocadamente, y que la violencia no fue, no es ni será una alternativa viable para resolver los problemas que aquejan al país.

El accionar terrorista tanto de Sendero Luminoso como del MRTA merece el mayor de los repudios. Ambas organizaciones pusieron al país en una feroz encrucijada. La violencia afectó a miles de inocentes que pagaron con su vida la insania y la demencia. Las pérdidas materiales nos dejaron décadas de atraso y ha sido muy difícil retomar el camino del desarrollo en democracia y con justicia.

El Perú no puede permitirse el lujo de los paños tibios ni las medias tintas. El presidente Castillo debe desconocer la real afiliación de su ministro, porque de otro modo no lo hubiera nombrado en el cargo ni, mucho menos, lo hubiera mantenido. Su propia condición de rondero hace imposible pensar que conocía la antigua filiación de Maraví. Urgen ahora la rectificación rápida y tomar distancia de cualquier amenaza a la democracia.