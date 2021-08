A algunos personajes del gobierno les ha dado por sumar a sus discursos algunas frases en quechua. Son muestras de afirmación étnica, y a la vez pueden funcionar como breves, y a la postre inocentes, provocaciones a quienes no conocen el idioma. No llegan a ser mensajes a la multitud quechuahablante, pues el cuerpo de estos discursos por necesidad siempre es en castellano.

Podemos ver estas incursiones del quechua en la política como la expresión más reciente de un largo esfuerzo por relanzar al quechua más allá de sus territorios históricos. Juan Velasco Alvarado lo declaró lengua oficial, de enseñanza obligatoria. Sin embargo el camino es cuesta arriba, y todavía hoy los idiomas originarios funcionan como líneas divisorias culturales.

Pero el esfuerzo subsiste, en la forma de programas de radio y TV en lenguas que no son el castellano. Junto a aquellos autoidentificados como quechuahablantes en el censo del 2017 (13,6% de la población), está el amplio grupo de quienes son bilingües castellano-quechua, en diversas proporciones y circunstancias, y se sienten muy cómodos hablando los dos idiomas.

El uso del quechua fuera de su contexto habitual puede ser visto como un reproche al hispanohablante, como el reclamo de ser portador de una peruanidad más profunda, o simplemente como una manera de presentarse ante el público. En el Congreso la práctica, sobre todo para saludos iniciales, ya tiene muchos decenios, y que se sepa a nadie le desagradó en el hemiciclo salvo, extrañamente, a una conocida lingüista.

La áspera reacción de algunos congresistas al encabezado en quechua de la presentación del primer ministro solo se explica por la polarización que flota en el ambiente. Quizás las críticas hubieran aparecido de haber decidido el ministro elegir el inglés (¿o el francés?) para inaugurar sus tres horas de mensaje en castellano.

Promover el quechua en todas las esferas donde eso es materialmente posible también es una tarea de quienes no son quechuahablantes. No porque sea mejor idioma que los demás (no existe tal cosa), sino porque es el que más nos puede acercar a ser un país cabalmente bilingüe en un futuro. Algo que enriquece culturalmente a muchos países.