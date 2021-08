La tecnología avanza rápidamente y no espera a que las leyes o la sociedad se adapten. Esto es un fenómeno mundial y el Perú no es excepción. La digitalización de una nación trae consigo nuevos retos ; problemas y puntos de discusión que no existían antes de esta transformación.

¿Tiene el gobierno derecho a saber dónde estoy físicamente, y qué hago, cruzando información de mis dispositivos digitales? ¿Y si es una empresa privada? ¿Está bien que la empresa que me brinda servicios telefónicos me mande propaganda a mi celular utilizando un mecanismo que fue diseñado para mensajes durante emergencias, y por lo tanto siempre aparece encima de todas mis aplicaciones? ¿Cuánto se puede demorar una compañía en reembolsar el pago de una compra digital? ¿Tengo derecho a tener acceso a datos abiertos de la pandemia, o es una decisión personal de un funcionario público el publicarlos? ¿Le puedo exigir a una empresa privada que me dé una copia de todos los registros digitales que tiene sobre mí? ¿Qué los borre inmediatamente? ¿Los puedo enjuiciar si comparten o venden mi información sin mi permiso?

Existen miles de preguntas sobre escenarios que no eran posibles hace un par de décadas y ahora son parte de nuestra realidad. La pandemia de COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización de nuestro país, pero por la coyuntura no hemos tenido esas discusiones tan fundamentales sobre lo que esto significa.

Un ejemplo claro son los derechos digitales en cuanto a la privacidad. Países que tienen ideas claras de los límites aceptables de privacidad digital, como Alemania y EE. UU., tuvieron discusiones intensas sobre software nacional utilizado para hacer el famoso “rastreo de contactos” durante la pandemia.

En contraste, cuando se regresaba al Perú de vuelos internacionales durante los picos de la pandemia, era un “requerimiento” firmar un documento dotando al Estado con el derecho de seguir tu ubicación por medio de teléfonos móviles –sin incluir detalles importantes como el tiempo de caducidad–.

No tengo duda de que necesitamos actualizar nuestras leyes peruanas para que reflejen lo que es ser un ciudadano digitalizado de este siglo.