Una trampa frecuente en el debate político de estos días es desacreditar la crítica al gobierno del presidente Pedro Castillo como expresión de racismo o machismo.

Si se critican las tonterías sobre la cultura o sobre casi cualquier cosa que lanza el ministro Ciro Gálvez, como reflotar La Covadonga, se dice que se insulta a una persona del ande.

Si se cuestionan la misoginia, homofobia, empatía con Sendero, vinculación a la corrupción y simpatía con las dictaduras latinoamericanas del premier Guido Bellido, se responde que se falta el respeto al Cusco y sus raíces.

Si se reprocha el respaldo tan poco principista de Verónika Mendoza a un premier como Bellido, teniendo en cuenta la prédica de su partido Nuevo Perú a favor de los derechos de la mujer, se dice que es una crítica machista.

Si se cuestiona el estilo enredado del sistema de toma de indecisiones de Castillo, donde quien siempre decide es quien habla al final con él, amenazándolo, como lo hace Vladimir Cerrón, lo cual es indigno para un presidente de la república, se responde que se lesiona a un hombre de origen andino.

Y lo mismo sucede con la defensa que gran parte de la izquierda peruana hace de lo que ocurre en el gobierno de Castillo, señalando que toda observación proviene de la ultraderecha.

Victimizarse por supuestos racismos, machismos y ultraderechismos, sin ir al fondo de la crítica, se ha vuelto moneda corriente ante el cuestionamiento con frecuencia legítimo a un gobierno que, hasta el momento, con pocas excepciones, solo da expresiones de mediocridad, empatía con Sendero Luminoso y débil gestión.

Javier Cercas recordó en su última columna lo que el escritor negro James Baldwin le dijo una vez a Mario Vargas Llosa: “Cada vez que asisto a un congreso de escritores blancos, tengo un método para saber si son racistas. Consiste en proferir estupideces y sostener tesis absurdas. Si me escuchan en actitud respetuosa y, al terminar, me abruman con aplausos, no hay duda: son unos racistas de porquería”.

Poco avanzará la lucha contra el racismo o el machismo, al igual que la presidencia de Castillo, si cualquier observación que se haga va a ser respondida con la victimización absurda.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.