Tan cierta como la discriminación del Perú oficial a las quechuahablantes es la discriminación de quienes se arrogan la representación de los quechuahablantes, hoy en el poder, a la comunidad LGTB. El texto del discurso de Guido Bellido ayer consignaba la frase “discriminación por orientación sexual”: “Pero creemos y sabemos también que falta mucho por hacer aún y mejorar nuestras propuestas para nuestros hermanos y hermanas afroperuanos, de la comunidad tusán y nikkei, para los descendientes migrantes y todos aquellos y aquellas que sufren la exclusión, el clasismo o la discriminación por orientación sexual”.

Sin embargo, el señor que se arroga y proclama a los cuatro vientos la representación de los discriminados señaló verbalmente: “... discriminación por diferentes expresiones” en lugar de orientación sexual. Es decir, editó al vuelo su discurso y optó, le salió del forro, no representar a un enorme grupo de discriminados. Le pesó la frase.

El representante de los discriminados es discriminador también, su discriminación a la comunidad LGTB es parte de su cultura, porque no toda cultura, solo por ser cultura, es totalmente buena. El “Perú profundo” es profundamente discriminador con la orientación sexual, tanto o más discriminador que el “Perú oficial”. Mientras tanto, sigo dimensionando el tamaño de los enormes sapos que se tienen que tragar Verónika Mendoza, Pedro Francke y Anahí Durand para estar donde están, haciendo maromas para permanecer al lado de los discriminados discriminadores. Cerrón lo había advertido semanas atrás en el Twitter, afirmando que la presentación del gabinete Bellido en el Congreso para obtener la confianza iba a ser la “colisión de dos mundos, el criollo y el andino”.

Pero si hay algo que los hermana y no los colisiona, es la discriminación a este colectivo, la no inclusión de estos excluidos. La verdadera empatía con el “otro” se nota cuando se alcanza el poder, el poder de cambiar las cosas. Tanto o más importante que valorar el quechua, es valorar los derechos de quienes no los tienen ni siquiera en papel. Tráguense esos sapos.