A veces los peores enemigos del periodismo están dentro del mismo periodismo. Son los que censuran, desinforman o mienten en defensa de sus propios intereses, o los de sus amigos, socios o cómplices, casi siempre poderosos. Ante esta situación, el verdadero periodista está obligado a buscar otro espacio para seguir pisándoles los talones a esos poderosos, que se creen inmunes a la acción de la justicia. Como sucedió con Ronan Farrow, quien había conseguido testimonios y evidencias de acoso y abuso sexual perpetrados por el súper productor de Hollywood Harvey Weinstein. Pero lo acallaron.

Farrow obtuvo devastadoras y contundentes declaraciones de las víctimas de Weinstein, además de grabaciones en las que el sujeto quedaba en evidencia ante las mujeres que asaltó. También logró copias de los acuerdos de silencio que Weinstein hizo firmar a algunas denunciantes a cambio de dinero. Sin embargo, no fue suficiente para los mandamases de la NBC News, quienes, increíblemente, arguyeron “falta de pruebas”. En realidad, era un pretexto, como relata Ronan Farrow en el libro Depredadores: El complot para silenciar a las víctimas de abuso.

Uno no solo se indigna con la narración de las abominables historias que protagonizó Harvey Weinstein, sino también por el vergonzoso papel de la NBC News que cedió a las presiones del poderoso monstruo de Hollywood, y acabó por prohibir la difusión de la extraordinaria investigación (una versión de estos hechos también consta en la serie documental Catch and Kill, de HBO Max). Entre otros argumentos para justificar su decisión, el entonces presidente de la NBC News, Noah Oppenheim, le dijo a Farrow: ‘’En mi opinión, el audio (incriminatorio) y Harvey Weinstein tocándole los pechos a una mujer hace un par de años no es noticia nacional. Seguro que es noticia en algún sitio. Si esto lo haces para (la revista de cine) Hollywood Reporter, fantástico, ahí es noticia. Pero para (el noticiero) Today, un productor de cine metiéndole mano a una mujer no es noticia”.

Consecuente con sus fuentes de información, a las que había asegurado que haría público el caso, Farrow recurrió a la revista The New Yorker. Después de prácticamente volver a hacer toda la investigación, a exigencias del riguroso director David Remnick, la publicación de la serie de reportajes rompió el ignominioso silencio de décadas que existía sobre los crímenes de Weinstein. El productor incluso había contratado a una empresa de espionaje para identificar a las fuentes de Farrow y chantajearlas, pero la persistencia del reportero se impuso.

El periodista ganó el premio Pulitzer y Weinstein sería sentenciado a 23 años de cárcel. Era una condena que también representaba una humillación para los que censuraron la investigación de Ronan Farrow: los depredadores del periodismo.