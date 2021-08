El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) pidió retirar la palabra colonización en un debate de la Comisión de Cultura, por ser un término marxista. Anda desencaminado por varios motivos. El principal quizás es que no existen términos marxistas o no marxistas, como no existen, digamos, términos capitalistas o no capitalistas. Ni el José Stalin lingüista se atrevió a tanto.

El vocablo colonial (del latín colonus, campesino) ya se usaba en la antigüedad greco-latina, para referirse a agricultores que se trasladaban a otra región. Nunca dejó de ser usada, y fue recogiendo nuevos significados con los siglos. El uso actual, como dominación de un país sobre otro, ya estaba establecido a fines del siglo XVIII.

Sin duda Carlos Marx utilizó la palabra colonial en sus escritos, sobre todo como un instrumento descriptivo en sus trabajos sobre el imperialismo. No hay manera de sostener que él haya creado el concepto, y mucho menos el de decolonialidad, acuñado recientemente como algo distinto de la descolonización iniciada a mediados del siglo pasado.

Fue el pensador marxista peruano Aníbal Quijano quien desarrolló y difundió la palabra decolonialidad, para referirse sobre todo a un desmontaje epistemológico de las categorías occidentales de pensamiento, que contribuyen a una dominación profunda de muchas naciones. ¿Ese origen en Quijano hace de ella una “palabra marxista”?

De ser así, un problema con lo anterior es que hay pocas categorías de pensamiento más occidentales que el marxismo. Tanto así que, fuera del ámbito académico, decolonialidad ha sido tomado por movimientos indígenas de la región para afirmar sus conceptos y valores tradicionales. No hay nada muy marxista leninista allí.

En cuanto al deseo que tiene Cavero de expulsar de las discusiones una palabra que él considera ilegítima, si el ejemplo cunde la cosa puede llegar lejos. Ya podemos imaginar las palabras vetadas por los parlamentarios profamilia. En el fondo lo de Cavero es una versión mini de la idea de que hay temas que no es correcto discutir.

Hablar de colonialidad y decolonialidad es bueno e importante. El primer término es indispensable para entender el mundo. El segundo es polémico cuando modernidad y tradición se encuentran tan entreverados que a menudo no hay manera de diferenciarlos. Nuestro variado Congreso es un buen ejemplo de semejante situación.