Los programas de espectáculos ya no son exclusivos de la televisión. Podemos saber del nuevo “ampay’' en Instagram o en clips de 15 segundos en TikTok. Algunos de estos canales son manejados por nuevos influencers de la llamada (siguiendo, qué novedad, estereotipos machistas) “prensa rosa”, pero otros son extensiones de los espacios que por años se han dedicado a esparcir discursos de odio hacia las mujeres.

Así, creímos que era normal que una conductora se burle de una modelo por la forma y tamaño de su cuerpo, por tener celulitis, de si tenía o no una relación con un futbolista. Porque con risas de fondo y una locutora de tono sarcástico, qué importa si lo que se hace es, en realidad, atacar a una mujer, exponerla y tratarla como a un objeto, ¿no?

Por eso, ahora que la violencia de género y el machismo en cualquier ámbito son condenados, es preocupante que se propague cada vez más, y especialmente en la prensa de espectáculos , la representación de una “maternidad ideal” basada en la idea de que las madres deben sacrificar su vida personal y profesional para dedicarse en cuerpo y alma a sus hijos. Porque esto deviene en el señalamiento a las mujeres que deciden viajar para explorar nuevas posibilidades laborales, ir a fiestas, tener nuevas parejas y más.