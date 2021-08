La vacunación no debe parar

Los vaivenes políticos deben mantenerse alejados de los vacunatorios, en particular en esta etapa crucial en la que se requiere avanzar con el proceso de inmunización, mientras se realizan suficientes pruebas para determinar qué tipo de variante del coronavirus es la que hay que combatir y trazar una mejor estrategia de salud en esta tercera ola.

Los vaivenes no solo están referidos al Ejecutivo. La fiesta COVID de la congresista de Avanza País demuestra que hay quienes no se lo toman en serio y que existe un mito que debe derribarse en relación con que los vacunados tienen inmunidad asegurada y de por vida. Estos ejemplos de banalidad y desprecio por las normas no pueden generalizarse.

Es importante hacer hincapié en el hecho de que la vacuna, que bajo tantas marcas de laboratorios está llegando, es experimental. Su producción obedece a una emergencia mundial y se ha elaborado en un plazo tan breve, que se requieren estudios complementarios para conocer algunos detalles adicionales, como su capacidad de combatir múltiples variantes que van surgiendo a medida que el coronavirus se hace más resistente y sortea más obstáculos. La vacuna definitiva aún no se ha hallado ni mucho menos producido.

Los estándares internacionales permiten establecer qué vacunas, aprobadas por EMA y OMS, son las que cumplen con las exigencias médicas: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, Sinovac y Serum Institute of India. Todas garantizan inmunización en mayor o menor medida. En el Perú, según el titular del Minsa, se contempla dar una “tarjeta verde”, la cual acreditaría que el ciudadano cuenta con su esquema completo de vacunación o que no tiene COVID-19, o que ha sido contagiado, pero ha superado el mal. Esta suerte de pasaporte de salud permitirá acceso a servicios y otros beneficios.