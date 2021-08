Retorno a clases

La opinión está dividida entre quienes consideran que los escolares deben volver a clases presenciales y quienes no consideran pertinente el retorno debido al inicio de la tercera ola y a mayores contagios con la variante delta.

Los especialistas médicos sostienen varias verdades científicas sobre el peligro que entraña un retorno apresurado a las aulas. En primer lugar, que el peligro no es solo el contagio de los menores de edad, es la posibilidad de que esos niños y adolescentes sirvan como agentes transmisores de contagio a los padres y a otros miembros de la familia.

Los menores de edad están ahora siendo las principales víctimas de la pandemia, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las camas UCI y las hospitalizaciones muestran una mayor recurrencia de niños. Estos indicadores señalan que aunque los menores de edad se contagian y pueden llegar hasta la gravedad, la mortalidad en ese segmento poblacional no ha sido elevada. La variante delta en el mundo entero puede tirar abajo esta teoría porque se trata de una infección en ascenso.

En el Perú, además de estar ingresando a la tercera ola, lo estamos haciendo de la mano con el avance de la variante delta. Cada ola ha tenido una duración de más o menos seis meses, por lo que aún es prematuro hacer predicciones sobre el impacto y la letalidad de la pandemia ante un virus mutado, que puede infectar incluso a las personas vacunadas.

Es una hipótesis médica que la tercera ola será de los no vacunados. Por ello, se avanza rápidamente en dos direcciones más o menos definidas: más vacunas y más pruebas a mayores segmentos de población. Es importante conocer cuál es el origen del contagio para organizar la respuesta y avanzar, por ejemplo, en medidas de prevención para la comunidad educativa, aún no vacunada.

En tanto, los especialistas educativos alertan sobre la necesidad del retorno a las aulas porque los procesos de aprendizaje en línea no están dando resultados y se están presentando muchos problemas, no solo de carácter cognitivo sino de estrés, soledad y falta de socialización, que son tan importantes en la niñez y la adolescencia. No obstante, el peligro de una nueva ola de contagios a gran escala no permite avizorar, por lo menos en este año, una normalización de las clases escolares.