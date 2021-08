Por Alexandra Ames

Una de las principales críticas que se le hizo a los bonos entregados el año pasado durante la pandemia fue que se trataba de un beneficio que tenía un monto fijo, es decir, no variaba en función al número de miembros de un hogar. Como es evidente, el gasto de la canasta básica familiar aumenta, a medida que la cantidad de personas que componen un hogar se incrementa. El nuevo bono Yanapay tiene la particularidad de que es una ayuda individual. No obstante, este producto tampoco está cumpliendo con el objetivo de responder a las necesidades que surgen según la cantidad de miembros que existen en una casa.

La individualidad que se plantea con Yanapay está diseñada en función al número de adultos a quienes se les hará la transferencia del efectivo, pero no necesariamente está sujeta a la cantidad de hijos o menores de edad que pueden existir en un domicilio. Tal es así que se ha mencionado que, por ejemplo, una madre soltera recibirá 700 soles, independientemente de si tiene uno, dos o más hijos. La individualidad no está cumpliendo el objetivo de otorgar un apoyo equitativo económico según la carga familiar real.

Otro aspecto del diseño relacionado con lo anterior es que se ha manifestado que son receptores del vale los hogares que en su totalidad de ingresos no excedan los 3.000 soles. Sin embargo, esto no toma en cuenta que, en términos de gasto por hogar, no es lo mismo beneficiar a un adulto que vive solo y que recibe 2.950 soles que a una madre con tres o más niños que recibe 3.050 soles mensuales. Esta última estaría fuera del padrón, aunque su carga sea mayor.

En pocas palabras el hecho de que el bono sea individual pero que no tome en cuenta el número de canastas básicas que se consumen en un hogar, lo único que hace es que más personas adultas tengan que acudir al banco, promoviendo una mayor aglomeración, lo cual es peligroso en un contexto ad portas de una tercera ola.

Las decisiones públicas requieren claridad respecto a los objetivos que se desean lograr y también un adecuado diseño de cómo será la implementación del proceso. Continúa siendo un error que en cada apoyo económico que se da, se tenga que preparar un nuevo padrón con nuevos criterios, en donde los beneficiarios no tienen ninguna certeza respecto a si se les otorgará o no. La sofisticación en este caso no se puede acomodar a los tiempos de la necesidad de una familia. Por otro lado, los objetivos que se buscan, en comparación con el año pasado, debieran ser otros. Los anteriores vales se dieron en un contexto de emergencia y cierre de mercados en donde era necesario cumplir con medidas estrictas de confinamiento. Hoy el ambiente es otro. La reactivación económica es una realidad que va en ascenso y, aunque los más golpeados aún no terminan de recuperarse, se necesita de estrategias más robustas para que los hogares salgan adelante más allá de una mera ayuda que los aliviará por 30 días, a lo mucho. Antes los bonos se concentraban en aliviar, hoy necesitas reactivar. Para reactivar no basta con dinamizar el consumo.