Lilia: Te veo pasmado, Pedro.

Pedro: No digas eso.

Lilia: Yo te veo pasmado, Pedro, Vladimir Cerrón es el único que habla por todo el gobierno, y a ti no se te ve por ninguna parte.

Pedro: Pero ya estoy saliendo más, en las mañanas me han dicho que lo haga, hoy anuncié que van a haber sorpresas la próxima semana con el gas y los alimentos de la población.

Lilia: ¿Y qué sorpresas serán?

Pedro: No sé todavía, ya veremos, dije que anunciaré la próxima semana.

Lilia: Creo que lo que hace subir todo es el dólar. Tu eres un hombre de campo y sabes de las necesidades de las personas. ¿Se va a quedar el doctor Julio Velarde en el BCR?

Pedro: Creo que sí, eso espero, aunque Vladimir sigue fregando con que no se ponga gente de alto nivel ni a ningún Chicago boy.

Lilia: Tanto repites que Cerrón no manda, que eso lo hacemos nosotros, que ya parece que ni tú no te lo creyeras. Así no se puede, Pedro.

Pedro: Es que está en su derecho de opinar porque es parte del partido, pero el que toma las decisiones no es Cerrón, es Pedro Castillo. No nos encasillemos en esas cosas.

Lilia: Pedro, nosotros nos conocemos desde que viniste a estudiar a Chugur, en el colegio y el pedagógico. Nunca te había visto como ahora. Hay mucha gente que te quiere minimizar, hay que actuar con mucha voluntad. Lo vas a lograr. Estás acompañado de Dios y de nosotros también. Hay que empezar por priorizar la salud, la educación.

Pedro: Las decisiones las tomo yo.

Lilia: Sí, pero tienes que hacer que se note, porque Cerrón cree que está por encima del presidente, o sea de ti. Tú eres una persona que ha llegado a la gente con el hablar, con el corazón.

Pedro: Él es muy sobrado y vanidoso, pero Vladimir es buena gente.

Lilia: Yo no lo conozco personalmente, tu sí, yo solo lo he visto por televisión, pero ya he dicho que él será dueño del partido, aunque mi esposo es el presidente del Perú.

Pedro: Así será, mujer, tranquila.

Lilia: Tienes que decir que el señor Vladimir Cerrón tendrá sus ideales, pero que tú tienes otros ideales y que cada uno son personas únicas. Él tiene un pensamiento, tú tienes otro pensamiento. Que tú eres el presidente.

