-No es el momento de entender por qué nunca es el momento, en este momento tengo cosas mucho más importantes que hacer. Ya llegará el momento, todo tiene su momento.

-No es el momento para hablar de lo que es el terrorismo, hay problemas más importantes en este momento: la pandemia, la economía, la posibilidad de que el comunismo y los terrucos que lo han traído al país se queden en el poder. No sirve para nada hacer memoria, hablar de todos los actores, en este momento, y conocer nuestra historia completa o ampliar nuestros parámetros. En este momento tratar ese tema es muy peligroso. No es el momento. No te pases. No distraigas.

-No es el momento para hablar de los derechos de las minorías LGTB, en este momento hay necesidades más importantes como tantos niños desnutridos, la cantidad de horas perdidas en la escuela y la subida del dólar como para que, en este momento, estemos preocupándonos por esos temas menores.

-No es el momento para hablar de feminicidios, cuando en este momento la delincuencia puede matar a cualquiera, no solo a las mujeres, por si acaso. Conozco varios casos que han agredido a hombres. Uno sale a la calle y cualquier cosa le puede pasar, sin importar que seas hombre o mujer, igual te matan.

-No es el momento de abordar el racismo, hablar de eso en este momento es darles pie a los que han llegado al Gobierno para que crean que tienen excusas para sentirse discriminados y meternos la yuca . Cuidado con hacerle el juego a resaltar nuestras contradicciones.

-No es el momento de cambiar la Constitución, en este momento hay demasiados problemas en el país como para meternos en ese tema que en este momento nos quitaría tanto tiempo y mucho menos con los rojos en el poder.

-No es el momento de tibiezas, de diálogo, en este momento son los tibios los que le están haciendo el juego a los terrucos, los cojudignos son los grandes culpables de que Cerrón haya llegado con fraude evidente a la segunda vuelta al no habérsela jugado por Keiko.