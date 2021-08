La salida de Héctor Béjar de Torre Tagle era inexorable por la imposibilidad de sostener a un canciller que añora la subversión, aunque es lamentable que el presidente Pedro Castillo se demorara tanto en tomar la decisión.

Pero lo que no se puede obviar es que Béjar no era la única persona que le da un aire Movadef al gobierno, ni que todo lo que ocurre en esta administración desmadrada es responsabilidad, en primera y en última instancia, del propio jefe de estado, ni que, si Castillo no rectifica pronto, la perspectiva de su presidencia será muy breve.

Si Castillo quisiera hacerlo, debería conformar un nuevo gabinete pues Guido Bellido no da la talla para presidirlo por muchas razones vinculadas a sus antecedentes, como los vinculados al romanticismo por el terrorismo, pero, principalmente, por ser un delegado de Vladimir Cerrón en el gobierno, quien no para de proclamar que él es el patrón general del mismo.

El problema de Castillo, para decirlo claro y directo, se llama Cerrón, quien no solo hace quedar al presidente de la república como un pelele a su servicio, sino que quiere poner en marcha un plan político para su beneficio particular y, como lo señaló en el road show mediático del fin de semana, construir su candidatura para dirigir un régimen comunista que, además sea, como han sido sus posiciones previas, racista, homofóbico y misógino, al igual que su minimí Bellido.

Si Castillo quiere salvar su presidencia, tiene que volver al 27 de julio, el día previo a su juramentación.

Eso pasa, primero, por conformar un nuevo gabinete que salve a unos pocos ministros actuales –como Pedro Francke (MEF), Juan Cadillo (Minedu), Hernando Cevallos (Minsa)–, con el que pueda ofrecerle al país un gobierno que refleje la votación apretada de la segunda vuelta, lo cual lo obliga a constituir una plataforma que permita avanzar hacia una reconciliación que apunte a una buena gestión pública para encarar los principales problemas del país.

Y, segundo, eso requiere deshacerse del fanfarrón de Cerrón, cuya vanidad y sueños de grandeza están haciendo naufragar la presidencia de Castillo. Romper con ese bocón puede tener costos políticos graves, pero si no lo hace, igual acabará estrellado.

