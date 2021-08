Por: Gonzalo Gamio Gehri, docente de Filosofía en la UARM y PUCP

Los actores de nuestra escena política han creado un clima de polarización que no solo debilita severamente al Gobierno y a los partidos, sino que perjudica a todos los peruanos. Nuestra legítima aspiración a la libertad, el bienestar y a la tranquilidad –convulsionada ya por la crisis sanitaria y económica– se ve seriamente lesionada por la irresponsabilidad de una “clase política” que no tiene mejor idea que desatar un enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo.

Se ha puesto en práctica una estrategia de colisión. Uno de los bandos considera que el Gobierno ha conformado –salvo notables excepciones– un “gabinete de choque” preparado para obligar al adversario a denegar el voto de confianza y así propiciar el cierre del Congreso. El otro afirma que la oposición pretende que el Ejecutivo acepte sus condiciones ante la amenaza de una vacancia presidencial. No ha pasado siquiera veinte días del cambio de mando, y tanto el Gobierno como sus adversarios están advirtiendo que no les temblará la mano para hacer uso de mecanismos como esos, a sabiendas de que con esa actitud se está socavando la democracia.

Es preciso señalar que lo que nuestros “políticos de oficio” están haciendo no es política en sentido estricto. La política es una actividad desarrollada por ciudadanos que se reúnen para deliberar y para contrastar argumentos con el objetivo de tomar medidas que sean compatibles con el bien común. Es también un espacio para la contraposición de programas de acción e ideas sobre el desarrollo de nuestras vidas e instituciones, pero no se la puede confundir con la mera colisión de intereses de facción que pugnan por hacerse con el poder. Resulta lamentable constatar que muchos políticos de uno y otro lado nos hacen saber que detrás de sus acciones existiría un genuino “trasfondo ideológico”, pero hacen gala de un profundo desconocimiento de las ideas políticas que dicen defender. Es decir, juegan a la “guerra fría” sin manejar las categorías que invocan en el discurso público.

Tras dos décadas de vida democrática, los ciudadanos estamos convencidos de que la validez de ciertos principios, valores comunitarios y herramientas sociales tendría que ser materia de un consenso público que trascienda el ideario de cada partido político. El Estado de derecho, las libertades individuales, la vigencia de los derechos humanos, una economía social de mercado y el pluralismo son más que elementos de una teoría política; son el horizonte ético sobre el que se erige la democracia como sistema político y como forma de vida.