El canciller debe renunciar

Con un comunicado tardío, la Cancillería anunció que Héctor Béjar no dejará el cargo y que se apresta para acudir al Congreso y responder a los cuestionamientos formulados en el pedido de interpelación. El actual canciller hace afirmaciones sin fundamento sobre el origen de Sendero Luminoso y la participación de la Marina de Guerra como iniciadora del terrorismo en el Perú.

Es cierto que las declaraciones de Héctor Béjar corresponden a noviembre del 2020, cuando no soñaba con volver a la política activa ni mucho menos con ser canciller. Son disquisiciones teóricas que deben provocar la separación del cargo. ¿Por qué hacerlo? Por razones políticas –en el momento actual abre un nuevo flanco a un gabinete que está literalmente en la cuerda floja– y por una razón más simple: porque no es verdad lo que dice.

El terrorismo es un método y no es atribuible exclusivamente a Sendero Luminoso, es verdad. También es cierto que en el Perú se usan como sinónimos, cuando no lo son. Pero de ahí a decir que la Marina “creó” el terrorismo en los 70 o que la CIA y los servicios de inteligencia son quienes “inventaron” a SL, es un absurdo y un despropósito que daña la política exterior peruana.

Es ir a contracorriente de una verdad histórica. Es estar contra la propia Comisión de la Verdad y la Reconciliación que señaló que los actos terroristas se inician a instancias de Sendero Luminoso. Parece mostrar simpatía y generar dudas alrededor de un movimiento letal, asesino y cobarde. Es una afrenta a las miles de víctimas.

Hay algunas verdades incómodas para la Marina, que tampoco se pueden silenciar. La institución castrense tiene cargos no probados por atentados en la década de los 70 y violación de derechos humanos en los 80 y 90. Más recientes son los casos de Business Track, el affaire con Montesinos en la Base Naval y los continuos llamados a golpes de Estado de oficiales retirados, investigados por la prensa. Tampoco pueden opinar políticamente ni mandar comunicados al margen de la Constitución. Todo ello no es causa suficiente para exculpar a Sendero Luminoso de los horribles crímenes ni para no reconocer el sacrificio de miles de militares en el combate contra la subversión.