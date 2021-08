Mal pronóstico

El próximo 26 se expondrá y debatirá la política general del gobierno. Será la presentación del gabinete Bellido, y luego, el debate congresal que al final definirá su voto por el voto de confianza o no. ¿Cómo llegan los ministros a este ejercicio de control político y de separación de poderes? Para empezar, hay un pedido de interpelación contra el canciller Héctor Béjar. Por otra parte, graves cuestionamientos contra otros miembros del gabinete, entre ellos el propio presidente del consejo de ministros, Guido Bellido.

Las preguntas sobre el pasado político que se le formulan al canciller Béjar son cuestionables. En primer lugar están casi todas referidas a hechos ocurridos hace ¡56 años! Habría que agregar que él fue amnistiado por esos crímenes. No obstante, sus declaraciones de enero de este año, poniendo en tela de juicio el origen de Sendero, atribuyéndolo a un complot de la CIA , dan pie a especular sobre una benevolencia con el terrorismo que es inaceptable.

Esta interpelación se suma a los casos de otros ministros, incluido el primer ministro, con una serie de cuestionamientos que no contribuyen a que se obtenga el voto de confianza en el Congreso. Desde el ministro de Defensa Walter Ayala, pasando por el ministro del Interior, el ministro de Transportes y Comunicaciones y el ministro de Cultura, han recibido críticas y se han exhibido pruebas que aparentemente los descalifican.

La propia presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha señalado que sólo si se hacen los cambios en el gabinete se podría dar la confianza en el foro congresal. Así que el próximo 26 tiene un pronóstico reservado y se prevé una nueva colisión entre los dos poderes del Estado.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres ha adelantado su punto de vista sobre esa presentación. Si no nos aceptan nos vamos, no diremos nada, asegura el titular de la cartera. Es una buena frase, pero no aclara el tema central: ¿Qué pasará el 27, una vez que no haya sido concedido el voto de confianza? ¿Cómo se piensa rearmar el gobierno? ¿Sobre la base de cuál acuerdo político? Todas son preguntas muy complicadas de resolver ante un panorama ríspido, de incapacidad evidente de diálogo y acuerdos y con un cada vez mayor aislamiento del Presidente Castillo.