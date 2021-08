Me temo que Perú Libre mira de soslayo el mestizaje, proponiendo un discurso predominantemente indigenista. El discurso inaugural del presidente Castillo fue muy inclusivo, señalando puntualmente a diversos pueblos amerindios postergados, pero dejando de lado aquello que nos une, nos mezcla, nos sincretiza y nos señala el camino hacia la aún inacabada nación peruana: el mestizaje. Se supone que tal narrativa, de partida, propone un reacomodo de piezas casi inalteradas desde la colonia y que el concepto de mestizaje, históricamente, se ha manipulado para esconder el esquema de discriminaciones centenarias y perpetuar a los grupos dominantes de nuestra sociedad, pero no me refiero a tal falso mestizaje. Me refiero al mestizaje de verdad, del que han surgido nuestra culinaria y nuestras más arraigadas manifestaciones culturales de toda índole.

Detrás de esta narrativa reivindicatoria, bastante agresiva, en los términos de Perú Libre, se pueden albergar los mismos errores que se pregona atenuar. El principal de ellos, la invisibilidad de las otredades que conforman la demografía de nuestro vasto y variado territorio. Un reciente tuit de Vladimir Cerrón, pronosticando la “colisión de dos mundos, el criollo y el andino”, el día que se presente en el Congreso el gabinete Bellido, es la clara muestra de una actitud que propone una guerra de poder entre dos caras del Perú. No solo hay muchas otras caras, sino que la receta no es guerrear, es dialogar a profundidad para corregir las injusticias. ¿Dónde quedamos los mestizos, los blancos, los asiáticoperuanos, los afroperuanos, los amazónicos, señor Cerrón? Es verdad que, probablemente, el Perú sea un país más andino que todo lo demás, pero no solo es andino. ¿No eran, acaso, las poblaciones prehispánicas también un amplio conjunto de culturas, etnias y mestizajes bajo el idealizado tamiz totalizador del imperio incaico? Sí, pero todas amerindias, aborígenes, podrán refutar algunos.