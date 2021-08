No conmueven mucho los que hoy increpan con aire autosuficiente, pontifican con cara ‘yo te dije’, y apuntan con dedo acusador, a los supuestos votantes de Pedro Castillo por sus bochornosos desatinos en la presidencia, pues, aunque no lo reconocen, su sermón en verdad es por no votar por su candidata Keiko Fujimori.

Hablan de ‘cojudignos’ para aludir a quienes tuvieron ‘la dignidad’ de no votar por la candidata fujimorista por el riesgo que implicaba para la democracia y la anticorrupción, para lo cual no era necesario recordar la trayectoria del padre, sino la de ella misma en el lustro pasado, con una pataleta incontenible que armó un gran desmadre.

Pero el 6 de junio los peruanos no tenían una decisión sencilla por delante pues frente a Fujimori estaba Pedro Castillo con los riesgos enormes que implicaba el programa estatista y autoritario con aspiración comunista que le puso su mentor Vladimir Cerrón, además de la manifiesta precariedad e improvisación para un puesto tan importante como la presidencia que asomaba bajo su elegante sombrero.

La verdad es que la elección 2021 puso a los peruanos en la peor segunda vuelta imaginable solo en la peor pesadilla, con la excepción del sueño de fujimoristas y comunistas. Pero eso fue lo que tocó. Votar por Fujimori o Castillo era, en esa circunstancia aciaga, una decisión personal válida y respetable. Al igual que no votar por ninguno.

Lo que no es válido ni respetable es lo que hacen hoy algunas plañideras del fujimorismo: inventar un fraude solo porque su candidata no ganó, y querer romper el principio democrático de que una elección la gana el que más votos logra, algo que debiera ser obvio, pero que, al furor del susto, hoy no lo recuerdan ni hasta algunos miembros de la asamblea de Transparencia.

Acá el único fraude es Castillo, quien ya en el poder se lo franquició a Cerrón (‘el que corta el jamón de Pedro’), pero esa es otra historia, pues lo que debe interesar es la identificación de las razones de fondo de por qué el país cayó en una segunda vuelta tan penosa como la del 2021, en que la mayoría sintió, como esta pequeña columna, que la gran derrota del Perú no ocurrió el 6 de junio, sino que ya había sucedido en la misma noche del 11 de abril.

