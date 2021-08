No me sorprende en lo absoluto que haya un sector de la opinión pública que considere que el voto es como un “acta de sujeción”, es decir, que se considere que haber votado por determinado candidato suprime el derecho ciudadano a la crítica, a la vigilancia y a la protesta. Y no me sorprende especialmente por los niveles tremendos de polarización que hemos visto en la campaña electoral que, aceptémoslo, ya terminó.

Creo que más allá del porcentaje de ciudadanos que, en primera vuelta, votó por Pedro Castillo o Keiko Fujimori, una amplia mayoría de peruanos decidió su voto de segunda vuelta con reservas: siendo plenamente consciente de que no estaba votando por su “candidato ideal” sino por lo que cada uno en su fuero interno determinó como un mal menor.

¿A qué viene entonces esto de “si votaste por él, cállate, no tienes derecho a criticar”? Creo que, por el contrario, asumir el voto viene precisamente con el compromiso de constituirnos en una ciudadanía ciudadana dialogante, propositiva, vigilante y decisiva para resguardar la patria que todos merecemos. En especial cuando somos parte de ese 70% que en primera vuelta no votó por ninguna de las dos opciones que llegaron a la segunda.

Como decía al principio, no me sorprende la toxicidad ciudadana de algunos en las redes sociales. Finalmente, también son una herramienta democrática y no tienen mayor compromiso con el bien común ni con la verdad del que cada uno en esos ámbitos decida tener.

Pero sí me preocupa muchísimo el rol que, lamentablemente, sigue jugando alguna prensa. Quedándose en lo anecdótico, en el titular tremendista para obtener clics o generar audiencia, o -quién sabe- continuar alimentando una polarización que no conduce a nada positivo.

Hay mucho por criticar, por investigar, por revelar. Hay, desde la prensa, mucho trabajo por hacer para poner el foco en lo verdaderamente alarmante de algunas medidas, actitudes y nombramientos de este nuevo gobierno, que no son pocas. Es particularmente preocupante que las autoridades empiecen su mandato culpando a la prensa de la inestabilidad, pero ¿no es que acaso la prensa debe también dejar de ocuparse de las cortinas (u otras anécdotas francamente ociosas) y empezar a trabajar de manera seria?