La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, ha querido estar un paso adelante del gobierno de Pedro Castillo y ha planteado para tal fin una serie de iniciativas que buscan llenar el vacío dejado por un Ejecutivo que parece inerme ante las críticas por la mala selección de ministros y funcionarios de alto nivel.

El gesto político de la presidenta Alva podría estar impulsado por una legítima preocupación, explicable en el contexto actual. Sin embargo, debe ceñirse a las tareas propias del Congreso, ya que nadie la ha elegido para gobernar. Es valedero que busque una reunión con el presidente Castillo. Pero para ello no hacía falta convertir su intervención en un mensaje a la nación.

La presidenta del Congreso ha exigido cambio de ministros para que se les conceda el voto de confianza. También ha solicitado la realización de un Consejo de Estado –convocado por el presidente Castillo– para discutir los temas de interés nacional y ha anunciado que los congresistas se abocarán a desarrollar una Agenda País, en la que propondrán una serie de planteamientos en diferentes materias de interés nacional.

Todo el paquete suena interesante, si no fuera porque la ley manda que quien presente el plan de gobierno sea el gabinete en su próxima exposición y que la acción del Legislativo sea aportar con sus iniciativas, en una forma colaborativa, no competitiva. El Consejo de Estado es una instancia que no está regida por ninguna ley y que permite que el presidente y las principales autoridades evalúen situaciones de interés nacional. Es potestad del presidente convocar la reunión, aunque es legítimo que la presidenta del Congreso plantee esta iniciativa.

Como se recuerda, el gabinete Bellido tiene hasta el 28 próximo para presentar su propuesta de gobierno ante el pleno de la representación nacional. Es innegable que el primer ministro no reúne los méritos que tan alta investidura demanda y bien haría el presidente Castillo en hacer cambios antes de que los cambios se los impongan. Sin embargo, también es fundamental que cada poder del Estado busque salidas dentro de sus atribuciones y respetando el cauce democrático, sin cabes ni excesos.