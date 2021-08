El festival de contradicciones en que incurre nuestro flamante presidente de la República ha dilapidado en poquísimo tiempo el beneficio de la duda que le había otorgado un sector de la ciudadanía. El primer y más clamoroso ejemplo de esta serie de “sinceridades sucesivas”, como las llamaba con ironía Walt Whitman, fue el abrupto giro entre su discurso del 28 de julio y el nombramiento del premier Guido Bellido, al día siguiente. Pasar de un discurso conciliador y dialogante al nombramiento de un personaje confrontacional, homofóbico y sobre el cual pesan serias sospechas de afinidad con sectores extremistas o mafiosos, desdibuja lo ofrecido en el discurso presidencial.

El propio primer ministro, tras haber tuiteado lo que parecía un repentino cambio en sus posturas antiderechos de los grupos LGTBIQ, se encargó de aclarar en una entrevista al diario El País de España que sus “convicciones” no habían variado. Más aún, no dejó pasar la ocasión de burlarse de su aliada Verónika Mendoza, c uya escasa votación atribuyó precisamente a su defensa de los derechos de las minorías. El caricaturista Andrés Edery, en El Comercio, graficó este desprecio por sus aliados de la izquierda democrática y moderada. La Caperucita Roja (VM) le pregunta al lobo Vladimir Cerrón, disfrazado de abuelita, para qué tiene esos dientes tan grandes. A lo que el dirigente de Perú Libre (y del Perú a secas, por lo que se ve), responde: “¿Para qué preguntas si ya lo sabes, Vero?”.