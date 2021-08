El nuevo país oficial no ha querido hacerse cargo del Bicentenario. Pedro Castillo no tuvo nada bueno que decir sobre 200 años de República Peruana en su mensaje. Además el ruido político ha producido una distracción casi total respecto de la fecha. Lo avanzado quedará, pero no cabe esperar un semestre robusto de conmemoraciones.

En su primer mensaje Castillo ignoró olímpicamente el tema, que ya había caído del lado equivocado del oficialismo. Aunque uno debería preguntarse qué pensaba al elegir el escenario de la batalla de Ayacucho para el importante acto político que llamó una juramentación simbólica.

La efemérides naturalmente trae un fuerte elemento de continuidad. Pero ahora se ha encontrado en medio de un clima de refundación de la República, incluso del país mismo, en partes del nuevo discurso oficialista. Lo cual siempre trae consigo un intenso deseo de reescribir la historia, de adelante para atrás.

Incluso ya han aparecido críticos del Bicentenario. En una nota de la red Nicolás Lynch lo llama un “Bicentenario fallido”, con la idea implícita de que no hay mucho, si acaso algo, que conmemorar. Propone que la fecha sea vista más bien como una celebración del futuro, ahora que se ha “puesto en marcha la república democrática”.

Sin embargo el Bicentenario no fue concebido como un premio al mérito de 200 años republicanos, o un intento de lavarle la cara a todo lo sufrido por los vasallos convertidos en ciudadanos a medias, sino como el momento de reflexionar sobre los siglos transcurridos (por cierto la de Lynch es una de esas reflexiones).

Mientras tanto la propia palabra Bicentenario, de tan repetida, ha sufrido algunas mellas en su significado. Cosas inesperadas de un momento al otro se han vuelto bicentenarias, como en el caso de productos, ofertas, eventos. Con lo cual el nombre va camino de volverse un simple sinónimo de importante, o de gran actualidad.

¿Necesitaba el Bicentenario un beneplácito oficialista? En cierto modo sí, el mismo que puso en marcha la Comisión que en estos dos años puso la Independencia y sus actores (la mayoría de ellos populares) sobre el mapa histórico. Castillo todavía está a tiempo para participar en el rescate de la gesta contra el colonialismo español al que tanto criticó en su mensaje.