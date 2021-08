Es una ingenuidad de algunas bancadas preferir un diálogo con Pedro Castillo en vez de, como plantea el gobierno, el premier Guido Bellido, pues eso imagina diferencias que no hay entre el presidente y Vladimir Cerrón.

Creer que un diálogo directo con Castillo mejorará el rumbo de oscurecimiento creciente que enfrenta la perspectiva peruana con el nuevo gobierno es una ilusión, pues supone pensar opciones como las siguientes:

a) Castillo es tan poco preparado que no entiende ni tiene la menor ideas de lo que está pasando en el país.

b) Castillo es tan distraído que no se da cuenta de las decisiones que se están tomando en su administración ni de sus consecuencias.

c) Castillo es tan irresponsable, que solo se preocupa del sombrero que va a usar en el día.

d) Las tres anteriores.

Esta pequeña columna se resiste a pensar que algunas de esas opciones múltiples sean ciertas, y cree que lo más probable es que la respuesta esté alrededor de las siguientes:

a) Castillo ha sido capturado mentalmente por Cerrón y no tiene la capacidad intelectual ni política para tomar distancia.

b) Castillo siente que le debe obediencia absoluta a Cerrón por el agradecimiento de hacerlo candidato de su partido, financiar su campaña, y darle un ideario, convirtiendo en presidente de la república a quien nunca antes había ganado ninguna elección.

c) Castillo piensa exactamente igual que Cerrón.

d) Las tres anteriores.

Este espacio cree, por lo visto en los doce días que han pasado desde el 28 de julio, que la respuesta correcta es la d) del segundo paquete, pues no se le ocurre que Castillo no se esté dando cuenta del escándalo de la renuncia de los dos viceministros del interior porque quieren usar la Dircote y la Diviac para proteger a miembros del gobierno; ni del intento de usar las rondas como paramilitares del gobierno; o que no le preocupe que Cerrón actúe como canciller de la república anunciando la salida del Perú del grupo de Lima; o que, para hablar claro y directo, Cerrón ejerza como el que corta el jamón y que él se haya resignado a solo ser sombrero decorativo de ¿su? gobierno.

