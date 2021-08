¿El gobierno está poniendo en marcha un proyecto de dictadura de izquierda con ánimo vitalicio? ¿O va a aprender a trompicones una gestión izquierdista capaz de mantener en su sitio el capitalismo y las libertades? Hemos visto de las dos cosas en la América Latina de estos decenios. ¿En cuál casilla puede entrar el Perú?

Quienes califican a Pedro Castillo como representante de un comunismo no tienen dudas al respecto. Por tanto ya han decidido que vamos camino de caer en casillas como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua. La ambivalencia o la torpeza de algunos mensajes de los nuevos poderosos (incluidos programas y proclamas) hacen pensar así, invitando a una intransigencia de derecha.

Sin embargo hay otras casillas, como las de gobiernos de izquierda que han perdido elecciones y cedido el poder democrático a otras fuerzas, como en Brasil. O gobiernos de izquierda que han coexistido con el sector privado y con una prensa hostigada pero libre, como ha sucedido en Ecuador, y sucede todavía en Bolivia.

Sin duda tales casos de izquierda moderada y respetuosa de las instituciones son incómodos para las posiciones de derecha y de centro, y es perfectamente natural que se opongan a él. Pero para una oposición eficaz, con posibilidades de recambio, es indispensable tener una idea clara sobre qué es lo que se está confrontando.

La derecha en el Perú no parece haberse planteado todavía esta cuestión. Sigue en el discurso de los momentos más duros de la segunda vuelta, uno de cuyos implícitos es que los ganadores de julio deben desaparecer de la escena política. Lleva de manera automática a esa conclusión la premisa de que estamos ante un comunismo.

La demora en entender que, hasta nuevo aviso, estamos en un juego democrático resta mucha eficacia política. Querer liquidar al castillismo de partida no parece una estrategia opositora muy buena en un momento en que todavía todas las cartas no están sobre la mesa. Da la impresión de que los opositores todavía no han conversado entre ellos.

Mucho de lo que Castillo hará o dejará de hacer dependerá mucho de lo que vaya teniendo al frente. Digamos que la oposición tendrá responsabilidad en la construcción de su propio Castillo.