Vladimir: Hola, presi.

Pedro: Hola, Vladi.

Vladimir: ¿Por qué anunciaste que darías un mensaje a la nación a las 5?

Pedro: No sé, creí que con una semana en el cargo, ya debía decir algo.

Vladimir: Olvídate, no tienes que hablar a cada rato. Calladito te ves más bonito, Pedrito. Solo habla en momentos claves, yo te diré cuándo. Guido dirá lo que se deba decir, yo lo monitoreo.

Pedro: Ya entiendo.

Vladimir: ¿Viste cómo en la conferencia de prensa Guido toreó todas las preguntas sobre los nombramientos?

Pedro: ¡Como torero en Chota!

Vladimir: Que no nos cojudee la prensa antirrevolución, tranquilo, yo lo manejo directo con los ministros.

Pedro: Sí, eso me dijeron ahora en el consejo de ministros. También, que ya estaban viendo contigo la presentación al congreso por el voto de confianza.

Vladimir: Tú tranquilo, ya lo estoy viendo. La presentación del gabinete Bellido en el congreso de la república será la colisión de dos mundos, el criollo y el andino. Cada uno expresará su interés de clase subjetivo u objetivo, superficial o profundo, conservador o revolucionario, materialista o metafísico.

Pedro: No te entiendo nada, Vladi, ¿qué quieres decir? Explícame, pues.

Vladimir: Ya te explico otro día. Y en el congreso yo manejo todo con la bancada, con mi hermano Waldemar, quien siempre brilló con luz propia. Se necesita una interrelación permanente entre la bancada y el partido.

Pedro: Ya, muchas gracias, Vladi.

Vladimir: Lo que sí no me gustó fueron los comentarios de Francke ahora en la conferencia de prensa. Mucho rollo sobre la autonomía del BCR, pelotudeces democráticas, yo te dije que no insistieras, que si no quería ser ministro por el nombramiento de Bellido en la PCM, poníamos a Pari en el MEF, y listo.

Pedro: Mi tocayo es buena gente, está bien en el MEF, se ve que sabe.

Vladimir: ¡Es un caviar! Pedro Francke repite con frecuencia que se necesita funcionarios de “alto nivel”, eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos.

Pedro: Ya.

Vladimir: Oye, tengo que hacer, tengo un zoom con Evo. Ya te llamo, patria o muerte, venceremos, camarada.

