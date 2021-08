Estamos en un momento de recuperación económica después de la enorme recesión del 2020 y se pronostica que en el 2021 se crecería al 10%, logrando revertir buena parte de la caída. Pero, en su conjunto, la situación es incierta y preocupante por varias razones.

Los precios de las materias primas han subido (sobre todo minerales). Esto permitiría mayores ingresos fiscales que se estima podrían alcanzar los US$ 4,500 millones, el 2% del PBI. Es decir, una política fiscal más expansiva. De hecho, como para financiar el bono universal de 700 soles anunciado por el presidente Castillo, que impulsaría la demanda: no olvidemos que los ingresos monetarios siguen estando 20% debajo del 2019.

Pero también han subido los precios de lo que importamos: maíz para el pollo, soya para el aceite, el trigo del pan y los fideos, las gasolinas y el balón de GLP. Y también ha subido el dólar, lo que amplifica dichas alzas y también tiene efectos en alquileres, deudas y el propio precio de la electricidad. Esto obliga a una sintonía fina con la política monetaria del BCR y su rol en atenuar la volatilidad del dólar, así como en las tasas de interés. Según Francke, la permanencia de Velarde en el BCR va por buen camino.

Hay otro factor clave: proseguir y aumentar la campaña de vacunación masiva para evitar la voceada “tercera ola”. Si esta llegara, el crecimiento económico sería seriamente afectado, así como la recuperación de los 2.5 millones de empleos perdidos en el Perú Urbano (850,000 en Lima). El éxito del Minsa lo es también del MEF y de todos los peruanos.

El crecimiento de la inversión pública que está rebotando fuerte de la caída del 2020 debe mantenerse. Es clave que en los ministerios e instituciones del gobierno la transferencia de cargos se realice a funcionarios idóneos y calificados, por ejemplo, en el MTC y en Vivienda, que tienen importantes presupuestos de inversión.

Debe erradicarse la concepción de los anteriores gobiernos: mediante la cual, para obtener resultados fiscales favorables, “se sacrifica el gasto público, que ha sido solo de 19 % del PBI, también entre los más bajos de la región” (Waldo Mendoza, exministro de Economía, Ponencia Bicentenario, julio 2021).

La cosa es al revés: se necesita un marco de responsabilidad fiscal y monetaria que permita la mejora de la calidad de vida de los peruanos en un horizonte de sostenibilidad. Para ello hay que aumentar los ingresos fiscales, que hoy en día sufren: el incumplimiento del IGV es de 39% y de 49.5% en el impuesto a la renta. Ese reto cobra la más alta importancia en este 2021. Otrosí: faltan pocos días para el 30 de agosto, fecha en que el gobierno debe enviar al Congreso el proyecto de presupuesto 2022.

Una de las tesis centrales del neoliberalismo es que el orden espontáneo del mercado y las leyes económicas tienen preeminencia sobre la sociedad. No solo eso: también moldean el Estado a su imagen, semejanza e intereses. Por eso, debiera ser clave para el programa de cambio que la sociedad y el Estado tengan claro que la economía no tiene “un solo juego de reglas”. Existen varias. Miremos si no a los países nórdicos y/o al sudeste asiático.

Hacer las cosas bien no “humaliza al gobierno”. Así, la buena gestión gubernamental la podemos ver, por ejemplo, en el proceso de vacunación bajo Sagasti: ¿es de izquierda?, ¿es de derecha? No. Es buena gestión. Punto. En su discurso de transferencia de cargo (1) en el MEF, dijo Francke, “hay que mejorar construyendo sobre lo que se ha avanzado”.

Para concluir: la gestión económica no es un compartimiento estanco, que existe en una campana de cristal, alejada de la política; más bien, digamos, de la crisis y las tensiones políticas actuales, signadas por la confrontación: ni vacancia ni disolución del Congreso. Así podremos seguir avanzando hacia las aspiraciones de millones de peruanos. Esa es la tarea del presidente Pedro Castillo.

1) Ver video transferencia de cargo en el MEF