Salida democrática

Errores y temores frente al Gobierno de Pedro Castillo no se pueden convertir en aliento para cualquier salida radical o golpismo blanco vía la vacancia congresal. Se debe buscar la rectificación de los yerros políticos cometidos y la inmediata puesta en marcha de las iniciativas de gobierno desarrolladas en el mensaje presidencial del 28 de julio, pero no se debe permitir que, en medio de la parálisis y la inacción, el fujimorismo y sus aliados quieran jalar agua para su molino golpista.

La inexperiencia y hasta la incapacidad se pueden corregir. Se deben hacer los cambios necesarios, ajustar el rumbo, pero de ninguna manera se puede seguir alentando la polarización cuando ya se acabó la campaña y hay un ganador y una perdedora. La opción de patear el tablero no es democrática si aún quedan otras alternativas más constructivas y que podrían corregir el curso de los acontecimientos, que ahora se perciben turbulentos y complicados.

Hay cambios posibles y estos saltan a la vista. No se pueden tener flancos tan débiles en un Ejecutivo que recién está en el proceso de pasar, del discurso y la promesa, a la gestión y a los problemas del día a día. Vale la pena señalar nuevamente que fue un enorme yerro haber nombrado a Guido Bellido como primer ministro. Hay demasiada carga negativa en una persona que tiene años de alentar discursos de odio contra las minorías y que, encima, no zanja convincentemente de un movimiento fanático y letal como SL.

Hay también otros ministros que no reúnen los méritos profesionales para formar parte de un gabinete que debió representar el gran cambio. Era una buena oportunidad para mostrar cómo se podía gobernar lejos de la corrupción, el nepotismo, el amiguismo y el secretismo. Con técnicos intachables, con sangre nueva comprometida con el país y con los más pobres. No ocurrió y ahora vamos conociendo el historial de algunos miembros del gabinete, que dista mucho de la promesa del presidente del bicentenario y muestra la desmedida e inmerecida ambición del entorno cerronista.

El presidente Castillo no puede abstraerse de su responsabilidad de gobernar –y esto significa reparar el error cometido y pronto–. El Congreso no puede tampoco ser ajeno a su tarea de legislar y hacer el control político de los ministros cuestionados. No actuar a la espera de condiciones para activar la vacancia presidencial los hace cómplices del boicot al incipiente gobierno elegido por la mayoría de los peruanos.