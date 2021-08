Lazos radicales

Hay aspectos que comparten el exmarino Jorge Montoya y el actual presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido: ambos han dado muestras de homofobia y misoginia, son recalcitrantes, radicales y tienen poco apego por los valores democráticos. Por ello, no resulta extraño que al almirante Montoya no le parezca mal que el congresista Bellido sea el primer ministro. Minimiza, incluso, su actitud complaciente con el senderismo, y dice que no es para tanto.

Si se tratara de una estratagema del marino para desgastar a un gabinete encabezado por alguien incapaz de liderar y conducir a un equipo ministerial hacia los objetivos prometidos por Castillo en campaña, esta sería paralela a la probable estratagema de Cerrón de desgastar al Gobierno ante el Congreso. Ambas en línea de acelerar el curso de los acontecimientos para llegar rápido a una confrontación en la que el Congreso pelee por la vacancia y el Ejecutivo por el cierre.

Ambos escenarios son igualmente malos. En cualquiera de ellos, el país seguirá con un pie en un patín y el otro en el jabón, mientras seguimos sufriendo los embates de la pandemia, los coletazos de la crisis económica y las demandas expresadas en las urnas insatisfechas.

El coraje de Pedro Francke para liderar el MEF en las actuales circunstancias es una buena noticia, habida cuenta de su profesionalismo y antecedentes democráticos, así como la consistencia jurídica que aportaría el nuevo titular de Justicia, Aníbal Torres. Pero ello no normaliza las cosas, así como una golondrina no hace el verano, tampoco unos buenos ministros arreglan el conjunto. Y el conjunto es inaceptable.

Ya hemos hecho referencia al conductor del equipo, Guido Bellido, cuyos antecedentes lo descalifican para tan importante cargo, pues no basta un comunicado tan concesivo como inverosímil para dejar en el olvido su trayectoria. Tampoco las declaraciones de Francke declarando la independencia de su sector nos disuaden de la precariedad de la misma mientras sus enemigos dentro del Gobierno sigan agazapados a la espera de volver a las andadas.

En esta casa editora también estamos equidistantes de Fujimori y de Cerrón, y lejos de sus odios y afanes corruptos. Ambos son capaces de ponerse cualquier disfraz político acorde a la ocasión, para ambos el fin justifica cualquier medio y, por último, ambos afrontan procesos documentados de corrupción en el Poder Judicial por los que pueden terminar en prisión en el futuro.