Pocas veces los periodistas tenemos la increíble ocasión de relatar en exclusiva la noticia de nuestra propia muerte. Incluso es más fácil que un reportero se gane la lotería con la famosa historia del hombre que muerde a un perro, a que se le presente la oportunidad de publicar un artículo en primera persona contando que perderá la vida muy pronto. Ese es el caso de Jack Thomas. Con una carrera de más de 60 años, la mayor parte en el periódico The Boston Globe, durante una evaluación los médicos le dijeron que le quedaba poco tiempo de existencia. En lugar de dejarse llevar por el remolino de la desilusión, el miedo y la resignación, Thomas decidió revelar a sus los lectores lo que sentía ante el impacto de la noticia de que no vivirá por mucho tiempo.

“Acabo de enterarme de que solo me quedan meses de vida y esto es lo que les quiero decir”, tituló Jack Thomas al artículo que apareció el miércoles 21 de julio, en el que detalla cómo reaccionaron su esposa y sus tres hijos ante lo que le manifestaron los médicos: “Me diagnosticaron cáncer. Es inoperable. Los doctores me han dicho que me matará en un tiempo que no miden en años, sino en meses”. Pero había una interrogante que el periodista no podía absolver, no obstante haber escrito habitualmente sobre la muerte durante el ejercicio de su profesión: ’'¿Cómo gasta una persona los que sabe que son sus últimos meses de vida?’'.

Más que una lamentación personal, Jack Thomas aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la excepcional situación que enfrenta ante la proximidad del paradero final, a veces con humor: ’'Cuando mi madre se acercaba a la muerte, le pregunté: ‘¿A dónde crees que vamos después de la muerte?’. ‘No lo sé’, dijo con voz temblorosa: ‘Pero creo que haré un largo viaje y que veré a tu padre’. Entonces le dije: ‘Si ves a papá (un ardiente republicano), dile que por fin nos deshicimos de ese hijo de puta de Richard Nixon’’'.

El papá de Jack Thomas no acabó la secundaria y ganaba poco, pero siempre compraba cuatro periódicos. Por eso desde los 14 años, Thomas quiso ser periodista, y lo consiguió, al punto de convertirse en reportero y editor del diario The Boston Globe, justo uno de los que el papá adquiría. ’'He tenido el privilegio de haber trabajado más de 60 años en periódicos. No hubo un día que no fuera un placer ir a trabajar’', confesó.

No todo es una tragedia. Saber con anticipación que uno se morirá en breve plazo puede ser una ventaja. ’'Todos los que como yo conocemos con antelación que moriremos somos unos bendecidos, porque pasamos el tiempo reviviendo los mejores momentos”, explicó Thomas. Sin embargo, la verdadera tragedia de un periodista es que nunca le alcanza el tiempo. Por eso, Jack Thomas, sin temblarle las manos, se despidió de esta manera: “Ojalá pudiera quedarme un poco más”