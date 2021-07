Radicales pierden en el Congreso

La juramentación de Pedro Castillo Terrones y el mensaje a la nación en el que se ordenarán los ejes programáticos de lo que será su Gobierno se realizará este 28 de julio, en el hemiciclo del Congreso, con una Mesa Directiva integrada por miembros de la oposición. Esperemos que sean las señales del balance y la independencia de poderes y no una muestra de la voluntad de obstrucción futura.

Es básico para el país que el nuevo Congreso garantice este balance y esta equidistancia. Tendrá que buscarse una participación crítica, que controle al Poder Ejecutivo, pero que no obstruya ni bloquee por consignas medidas que sean de urgencia, como serán todas las que se adopten en el marco de la pandemia.

No podemos olvidar que estas acciones de bloqueo, golpismo y blindaje se realizaron hasta hace pocos días, durante la gestión del anterior Parlamento. Hay evidencias de que se entorpeció la labor del sector salud, con oposiciones absurdas a la adquisición de vacunas, por ejemplo. El golpismo de noviembre nos puso al borde del colapso y fue la protesta ciudadana la que nos permitió corregir el curso de los acontecimientos. Y en relación al blindaje, hay varios favorecidos de esta práctica penosa de que “otorongo no come otorongo”.

Es necesario señalar que la elección de los actuales congresistas obedeció a un voto en primera vuelta, con porcentajes bajos y un enorme fraccionamiento debido a la inusual participación de numerosas organizaciones políticas, la mayoría de ellas creadas para este proceso electoral. Decimos esto para graficar la múltiple representación de bloques e intereses existentes que requieren esfuerzos reiterados para consensuar y decidir.

Hay evidentemente poca capacidad para negociar desde los radicalismos. Los delirios ideológicos de un sector de Perú Libre representado por Vladimir Cerrón y el fanatismo conservador de Jorge Montoya, desde Renovación Popular, han afectado potenciales acuerdos con otros grupos políticos y le han quitado oportunidad a sus listas.

En aras de la gobernabilidad del nuevo Gobierno se debieron adoptar decisiones que sumaran en vez de espantar a los potenciales aliados con prédicas impracticables. El flamante Gobierno ha perdido participación en la Mesa Directiva del Congreso, ahora toca reflexionar y abrir la puerta a los mejores en el gabinete, en vez de andar buscando a los serviles.