Por: Sandro Mairata - @smairata

En una movida inusual propia de tiempos extraordinarios, Netflix estrenó una trilogía de terror con solo una semana de intervalo entre una y otra cinta. Se trata de La calle del terror (Fear Street, en inglés), tres historias adaptadas de las novelas juveniles de terror escritas a fines de los ochenta por R. L. Stine. Las unen varios hilos conductores, una profunda historia de amor LGTB y muchos ríos de sangre.

Los nombres de las entregas de La calle del miedo nos dan el contexto de los hechos: 1994, 1978 y 1666. No deja de tratarse de un macabro cuento juvenil, cuya materia prima se nutre de los conflictos, temores, paradigmas y la palpable estupidez de pequeños núcleos comunitarios.

Todo gira en torno al ficticio poblado de Shadyside, que vive asolado por una antigua maldición que muchos datan allá por 1666 (el “666” es el número cabalístico del mal), cuando una supuesta bruja llamada Sarah Fiel fue ejecutada.

Como en toda historia de embrujos y legados malignos, los grupos de adolescentes de Shadyside en distintos tiempos son escépticos con las historias de antaño pero tarde o temprano se ven expuestos a sus efectos: los asesinatos se suceden y los autores son los menos esperados. En el pueblo contiguo de Sunyvale, las cosas son más felices.

Combinando viejos estilos del terror mainstream con recursos contemporáneos de series y películas como Stranger Things, It 1 & 2, It Follows y similares (de las cuales se han reclutado varios actores), el logro de la directora Leigh Janiak es no agotarnos en nuestra búsqueda por entender el origen de la maldición de Shadyside. Lo que intuimos nunca es suficiente, la historia de Stine contiene muchas claves falsas y los destinos de los personajes se entrecruzan vertiginosamente, aunque sin que se pierda el ingrediente cohesivo de sobrevivir.

Samantha o Sam (Olivia Scott Welch) y Deena (Kiana Madeira) son dos adolescentes y exnovias, y en su relación se encuentra la esencia vital de La calle del terror. Opuestas en sus personalidades, ambas son el motor que trasciende los tres años en que se desarrolla la historia. En 1666, los mismos actores interpretan roles distintos, y las respuestas llegan quizá con dudosa verosimilitud. Los vacíos del guion se llenan a medias, algunos personajes pudieron tener mejor suerte y muchas de las situaciones pudieron ser menos forzadas.

Esto no quita que La calle del terror sea un filme slasher que sea una delicia de ver. Algunas muertes son más violentas que otras, pero el nivel de actuación es muy parejo y las cualidades de producción han sido cuidadas –la música de los dos primeros filmes es tema aparte.

¿Una favorita? La tercera. Pero eso ya depende de haberse dejado seducir por las dos primeras.

Espíritu adolescente. Saga de terror en tres filmes, el festín de sangre y gore de La calle del terror tiene una historia de amor LGTB al centro de su misterio. Foto: difusión

