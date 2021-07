Por Mela Salazar Velarde (*)

La actual coyuntura de estar frente a un nuevo gobierno central nos lleva como asociación civil Vigilia Ciudadana a hacer propuestas prioritarias para la región Piura y el país.

Durante casi cuatro años, como servicio cívico voluntario integrado por un grupo de profesionales, venimos promoviendo la transparencia en la gestión de los recursos públicos, fomentando el control social y la participación ciudadana, para fortalecer la lucha contra la corrupción y alcanzar el buen gobierno.

Aquí cinco propuestas:

1. Los comités de adjudicación de bienes y servicios también deberían integrar a los ciudadanos de la jurisdicción donde se realizará o aplicará el bien, el servicio o la obra pública.

2. Una norma que facilite la suspensión de gobernadores y alcaldes; consejeros y regidores por orden del juez a petición del fiscal que investiga o la Contraloría.

3. Un programa de Voluntariado cívico para el Control Social, que podría estar a cargo de la Contraloría. Consistiría en otorgar créditos académicos y/o considerar prácticas preprofesionales a estudiantes de universidades e institutos que participen en la supervisión del cumplimiento de normas de transparencia en la administración pública y fiscalicen la ejecución de obras.

4. Reimpulsar y acelerar el programa de Gobierno Abierto de la PCM, del cual Vigilia Ciudadana es parte como miembro del Foro Multiactor.

5. Digitalización progresiva del funcionamiento del Estado. El OSCE debe digitalizar toda la documentación generada de un proceso e integrarla a la data del Ministerio de Economía y Finanzas. La entidad que no hace pública la información no puede continuar con las afectaciones presupuestales como pago de fianzas, valorizaciones, etc.

Como Vigilia Ciudadana continuaremos con nuestra labor de investigación y publicación de información periodística documentada a partir de obras o sucesos emblemáticos para Piura.

(*) Directora de Vigilia Ciudadana Piura.