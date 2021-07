El miércoles los peruanos iremos al estreno de una obra importante de la que, hasta hoy, solo conocemos al director, pero no el título, dramaturgia ni elenco, generando una incertidumbre que no ayuda mucho a la puesta en escena ni al éxito de la temporada.

Pedro Castillo recibirá esta tarde del JNE las credenciales que lo confirman como presidente hasta el 2026, y dentro de solo cinco días se subirá el telón de la obra, pero, en efecto, se sabe muy poco, o muy pocos saben —lo que, para el caso, es lo mismo— sobre lo que empezará a ocurrir ese día.

El profesor Castillo ha demostrado ser, hasta ahora, hombre de pocas palabras, algo que no es necesariamente malo, y que puede ser consecuencia de que aún no está seguro de qué hará; que cree que en boca cerrada no entran moscas (especialmente después de algunas metidas de pata memorables); o que es el Alfred Hitchcock de la política que quiere ser el rey del suspenso y prefiere anunciar todo recién el 28 de julio.

Tiene, como justificación, la demora excesiva por parte del JNE en proclamarlo debido, a su vez, al entusiasmo sin límites del equipo legal que acompañó a Keiko Fujimori con el fin frustrado de impedir que haya un nuevo presidente el 28 de julio.

Pero eso es solo una justificación, pues el triunfo de Castillo estuvo claro en la misma noche del 6 de junio, hace 47 días, tiempo suficiente para pensar en el rumbo a seguir, así como en todos los hombres (y mujeres) del presidente.

El problema, sin embargo, es que, desde incluso antes del voto de la segunda vuelta, hasta ahora, a solo 5 días de la inauguración, los rumores sobre la composición del equipo técnico del nuevo gobierno, así como del plan que se pondrá en marcha, han dado cuenta de una rotación enorme.

En el momento actual, a menos de una semana de arrancar el partido, hay una alta incertidumbre, y ahora todo señala que en el primer congreso de Perú Libre, que se realizará hoy y mañana, se tomarán las decisiones finales.

No saber todavía qué hará ni con quién mella la confianza del nuevo presidente, especialmente porque aún no se sabe mucho de él, además de proyectar la sensación de que hay mucha gente a su alrededor haciendo ruido en su proceso de toma de indecisiones.

