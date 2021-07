Sub-representadas

Bailas twerk?, le preguntaron a Ada Hegerberg, la primera mujer en la historia en ganar un Balón de Oro cuando recibió el premio. “Messi, Higuaín y una mujer, candidatos al mejor gol del año”, tituló Infobae en 2016. La mujer era Camille Abily, jugadora del Lyon y seleccionada de Francia. “Winifer Fernández, la belleza dominicana por la que nos encanta el volley’', eligió Marca junto a una foto suya, desde atrás, acostada en el campo de juego. Porque, ¿qué importa que haya recibido más de 10 distinciones internacionales mientras sea bonita?

A un día del inicio de Tokio 2021, los Juegos más igualitarios de la historia, con paridad de género y récord de competidoras en los Paralímpicos, hay que preguntarse si la cobertura que hacen los medios de comunicación sobre mujeres deportistas se corresponde a esta realidad.

Según datos citados por la Unesco, el 40% de todos los participantes en deportes son mujeres, pero estas solo reciben cerca del 4% de difusión en los medios, donde son objetivizadas o degradadas.

Basta revisar las secciones deportivas nacionales para ver que las mujeres están subrepresentadas: una mención, notas aleatorias, un pequeño cuadro en una esquina o directamente sin existir. La explicación es la misma que se usa para desaparecer a las mujeres de los museos como artistas, de los shows como cómicas, de los programas de TV como expertas: no son tan talentosas como los varones, ni tan graciosas como ellos y, si hablamos de deportes, su juego no vende, no es “comercial”.