Tender puentes, sí. ¿Voltear la página? No. Eso de borrón y cuenta nueva no aplica para la difamación intencionada y planificada, para la obstrucción y menos aún para la desinformación que contribuyó al pánico perjudicando el proceso de vacunación en medio de una pandemia que ha cobrado la vida de miles de peruanos.

No hablo desde el odio, como algunos suelen señalar cuando se reclama justicia y, sobre todo, memoria. Antes de que se proclamara a Pedro Castillo como ganador de la segunda vuelta, la lideresa de Fuerza Popular anunciaba que reconocería los resultados electorales, pero dejando en claro que para ella y su agrupación se trataba de un presidente ilegítimo con las consecuencias que ello conlleva. No es, pues, un reconocimiento sincero ni democrático.

En un pronunciamiento que no permitió preguntas, Keiko Fujimori señaló que seguirá “defendiendo” la democracia e hizo un llamado a hacerlo de manera “pacífica” y “responsable”. Permítanme ser incrédula, no por antipatía, sino por los antecedentes de su conducta y los de Fuerza Popular no solo en la reciente campaña electoral, sino en los últimos cinco años. Ella y su grupo son, en gran medida, los responsables de la crisis política que vivimos.

En 2016 prometió exactamente lo mismo. ¿Cumplió? No, por lo contrario, el fujimorismo nos arrastró a una vorágine de enfrentamientos constantes y agobiantes junto a sus aliados de la derecha conservadora y radical ocasionando más de una crisis social y política que tuvieron su punto más álgido en noviembre pasado con el asesinato de dos jóvenes, cuyas muertes están aún impunes.

Todo ciudadano de bien desea y busca que se tiendan puentes y se estrechen manos para construir un país más justo y con menos desigualdades. Pero no seamos ingenuos, los años que se vienen seguirán siendo difíciles. Me atrevo a decir que no tendremos esa “luna de miel” que se le otorga a todo nuevo gobierno. Las señales ya han sido dadas por varios congresistas electos. No habrá tregua.

Como dije en mi anterior columna, toca ejercer una ciudadanía responsable, muy atenta y, sobre todo, activa. No solo para vigilar a un gobierno improvisado con rasgos antidemocráticos y antiderechos, sino también a una oposición conocida por antidemocrática y antiderechos. Difícil tarea la que tenemos.