Continuar presentando recursos de apelación para retrasar la ineluctable proclamación de Pedro Castillo como el próximo presidente de nuestra república, es una estrategia perversa que nos daña a todos. Incluso a quienes se empecinan en ese abuso del derecho. Cuando Jaime Chincha le hizo notar estas consecuencias al aún abogado de Fuerza Popular, Julio Castiglioni, este respondió: “no es mi tema”. Cuando Milagros Leiva le preguntó a Lourdes Flores cómo pensaba denominar al futuro presidente, la abogada respondió: “ciudadano proclamado presidente”.

En esas dos frases caben tantos males como en una caja de Pandora blanquirroja: mentiras, cinismo, negacionismo, clasismo, racismo, etcétera. Como si no estuviéramos atravesando una de las peores crisis de nuestra historia. Esto es lo que Marcel Mauss llamaría un hecho social total (“hechos que ponen en juego a la totalidad de la sociedad y sus instituciones”). Sin embargo, estos abusadores de la ley utilizan su artillería para dilatar hasta la náusea algo que no podrán evitar, pero si retardar.

Podría pensarse que actúan como esos niños que se aferran al umbral de la puerta para evitar que los lleven a dormir, pero esto tiene un componente destructivo ajeno a la renuencia infantil. Pues no solo atentan contra la voluntad de la mayoría, sino que nos agotan, a la par nos impiden saber antes de la hora nona la composición del próximo Gobierno. Como no soy abogado sino psicoanalista, no puedo analizar la legalidad de estos actos, pero sí advierto un componente inmisericorde, por no llamarlo sádico.

Espero que estos actos contrarios a las buenas prácticas democráticas, con la connivencia de buena parte de los medios, no permanezcan impunes. Espero también que esa sea una de las grandes enseñanzas de este malhadado proceso electoral: la impunidad y la corrupción también anidan en esa caja de Pandora abierta para el Bicentenario.