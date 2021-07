Por Sandro Mairata - @smairata

Retrasada por más de un año, Black Widow trae una historia de la Fase Cuatro del Universo Cinemático Marvel (MCU), centrada en el personaje de Scarlett Johansson, entre los hechos de Captain America: Civil War (2016) y Avengers: Infinity War (2018). “Ello porque –como cualquiera que ha seguido los filmes del MCU sabe– Black Widow/Natasha Romanoff pierde la vida en Endgame” (2019).

En 1995, la niña Natasha integró una familia fachada de espías en Ohio con Alexei (David Harbour) y Melina (Rachel Weisz), quienes actuaban como sus padres, junto a una falsa hermana menor, Yelena Belova (Florence Pugh). El general Dreykov (Ray Winstone) lidera el “Cuarto Rojo” (Red Room), una secreta instalación militar desde donde controla una red mundial de black widows, y fue quien encargó el operativo. La misión personal de Natasha será acabar con Dreykov junto a Yelena y liberar a las otras black widows.

A diferencia de una Mujer Maravilla, Black Widow no es una heroína aleccionadora, es una exasesina que busca redención como parte del colectivo de Avengers. No tiene superpoderes, sino frialdad analítica, destreza de combate y una extraordinaria resistencia física. No es el ícono familiar que los cerebros de Marvel quisieran.

Black Widow no satisface del todo. Es la cinta del MCU más aislada de todas las precedentes, con apenas lejanas referencias al resto de Avengers, algo que sí tuvo por ejemplo Capitana Marvel, de 2019. El villano (Dreykov), la figura paterna (Alexei) y el William Hurt como el secretario de Estado Thaddeus Ross son toda la testosterona relevante a la vista. Alexei, sobre todo, es una personificación del desastre. Se trata del otrora Guardián Rojo, la contraparte comunista del Capitán América, venido a menos, con sobrepeso y embrutecido por una vida nimia en el olvido.

La metáfora es potente: los protagonistas varones encarnan tipos de opresión masculina –en el hogar, en la vida cotidiana– contra las que el trío de Natasha-Yelena-Melina brindarán su mano liberadora. O sus puños y balas mortales. El que Dreykov controle un ejército de black widows –jóvenes huérfanas sometidas a una vida en el crimen– refuerza la imagen.

No estamos ante uno de los mejores títulos del MCU. Revisarlo tampoco hará daño. ¿Quién no quiere una dosis de Natasha Romanoff dando célebres patadas, acabando con los malos y cayendo al suelo en una guardia de batalla casi arácnida? “Eres una posera”, le dice Yelena a Natalia en un par de ocasiones, ridiculizando la icónica postura.

Por supuesto que Natasha tiene algo de posera y también de fría e indescifrable, pero es exactamente así como aprendimos a quererla.

Poderosas. Scarlett Johansson en posiblemente su último rol como Black Widow, con Florence Pugh a punto de tomar la posta. Foto: difusión

Ficha

Título: Black Widow

País: Estados Unidos

Año: 2021

Director: Cate Shortland

Protagonistas: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Disponible en: Disney Plus

Calificación: 3/5

*Nota: Adaptado de una crítica del autor aparecida en la página de cine CINENSAYO.