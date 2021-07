Aunque la provocación y el boicot sean los móviles que persigan las nuevas apelaciones que está presentando Fuerza Popular para postergar algunos días más la proclamación como presidente de la República de Pedro Castillo, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, como dice el viejo aforismo.

La organización que lidera la heredera del fujimorismo ha esperado la última hora para presentar cinco nuevos recursos en los Jurados Electorales Especiales de Chota, Cajamarca, Huancavelica, San Román y Huamanga. En esta etapa solo se pueden aceptar recursos que cuestionen resultados numéricos de las actas de proclamación. Sin embargo, la lista perdedora cuestiona la designación del fiscal Víctor Rodríguez Monteza como miembro del JNE, y que algunas de sus apelaciones no fueron debatidas en audiencia pública, como causa de sus nuevos reclamos.

La insistencia en llenar el proceso electoral con una serie de obstáculos para que no se cumpla con los plazos de la proclamación presidencial y la entrega de credenciales, y sobre todo de la instalación de las comisiones de transferencia del Gobierno saliente al nuevo Gobierno, pone en evidencia que ya no se trata de querer demostrar el fraude inexistente con base en pruebas nunca presentadas. Se trata de bloquear y postergar el anuncio del JNE con leguleyadas.

El perjuicio que se está ocasionando al país es enorme. La nueva administración que se hará cargo de los destinos del país tarde o temprano va a entrar a gobernar sin haber canalizado adecuadamente y con el tiempo suficiente la información sobre el estado de las obras y el presupuesto, así como las tareas inmediatas para evitar la parálisis de la maquinaria pública.

¿A quiénes afecta la paralización de la transferencia? A todos los peruanos. El ejemplo más dramático se encuentra en la estrategia de vacunación, que debe proseguir con toda agilidad y sin demoras hasta inmunizar a la mayor parte de la población. Fuerza Popular, y en especial la derrotada Keiko Fujimori, tendrán que rendirle cuentas al país por cualquier problema que se presente con la salud de los peruanos. Ya no se trata solo de Pedro Castillo cuando se pretende jugar impunemente con nuestro destino.