La salida de la pandemia –por la vacunación masiva– y las políticas (estatales) de impulso fiscal y monetario en los países de la OCDE han reactivado la economía mundial. Así, es impresionante el alza de los precios de las materias primas en el 2021, lo que tiene consecuencias mixtas para países como el Perú.

No se sabe si la reactivación será duradera, no solo por una posible tercera ola del COVID, sino porque no se ha superado la crisis sistémica de la gran recesión del 2008-2009. Por eso, tampoco se sabe si habrá un nuevo super ciclo de altos precios (como del 2003 al 2013).

Para el Perú, si bien el aumento del cobre, el zinc y el oro significa mayores divisas, no pasa lo mismo con las que importamos: petróleo (transporte), GLP (hogares), maíz amarillo duro (pollo, huevos), trigo (pan y fideos), soya (aceite comestible) y fertilizantes (urea y DAP), entre otros.

El Reporte de Inflación del BCR (a junio) detalla las alzas en combustibles y alimentos, sobre todo. Afirma que no se superará el rango meta de 3% de inflación en el 2021. De su lado, dice el INEI: el Índice de Precios del consumidor para Lima de los últimos 12 meses, a junio, fue 3.25%. Ojo que ya la población se está quejando.

El gobierno puede tomar diversas medidas de corto plazo para atenuar el “shock externo”, comenzando por devolver el GLP al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (lo sacó en abril del 2020), como lo hizo con el diésel hace unos meses, después de la huelga del transporte. También puede otorgar dos bonos universales de S/ 760/mes, lo que tiene efecto compensador, reactivador y reduce la pobreza, que aumentó de 20 a 30% en el 2020. Pero en el MEF no se oye, padre.

Otra sería la película si se hubiera masificado el gas de Camisea (sustituye al GLP y la gasolina), sobre todo en la sierra centro y sur. Y si en Bayóvar se hubiera construido una planta de fertilizantes DAP que, hoy, tendrían precio más barato para los agricultores. Tampoco dice eso el MEF, que nos insta, como en los últimos 30 años, a convivir con los vaivenes de los precios de los commodities.

Este “shock” se amplifica fuerte con la devaluación del sol a casi 4 por dólar debido al ruido político. Habrá que analizar de cerca cuánto más pudo y puede intervenir el BCR en el mercado cambiario (su posición de cambio es alta) para “atenuar la volatilidad” del dólar, lo que reduciría la inflación (su primera tarea) que golpea, sobre todo, a los más pobres.

La cuestión: el MEF nos dice que la economía va bien y que el PBI crecerá 10% este año. No sucede lo mismo, sin embargo, con el empleo pues la informalidad ha aumentado de 72 a 77.3% del 2019 hasta la fecha. Tenemos una precarización del empleo pues 2.9 millones de personas han dejado de tener un empleo adecuado. Y la masa salarial, en Lima, sigue 19% por debajo (en el periodo marzo-mayo) en el 2021 con respecto al 2019. No todo es PBI, señores. Y aquí nuestro aplauso al proceso de vacunación.

El peligro aquí es que el “martilleo de la bonanza económica” podría transformarse en crítica cuando entre el nuevo gobierno, a quien seguramente la ultraderecha responsabilizará de la inflación en general, así como de la situación del empleo, además de atacar cualquier intento de reactivación vía política fiscal.

Hay un último factor. Dice el FMI que en los últimos años el descontento social en todo el mundo se ha agravado debido a las frustraciones por los malos manejos de la crisis económica y el gran aumento de la desigualdad y la corrupción. Agrega: “Las protestas pueden ser una expresión importante de la necesidad de cambios de política. Los gobiernos deben escuchar y responder, pero también anticipar las necesidades de la población con políticas que apunten a que todos tengan una oportunidad igual a la prosperidad” (1).

Todos estamos avisados.

(1) ¿Es que el renovado descontento social puede impedir la recuperación?, 13/07/2021, www.imf.org.

