Retorno a clases

La esperanza del retorno progresivo a la normalidad ha dado un gran paso con el anuncio de la vuelta presencial a clases de nuestros escolares, quienes podrían acceder a las aulas en enero del 2022, contemplando, sin embargo, aforos limitados en las escuelas y jornadas más cortas de dictado de clases.

El éxito de la vacunación y el cumplimiento de la población de las medidas sanitarias de prevención: mascarilla, distancia social y lavado de manos, nos permite trazar en el horizonte este retorno que es sumamente esperado, salvo una tercera ola de contagios, que esperemos no llegue.

Otra de las acciones que ponen en buen pie el regreso paulatino a las aulas lo constituye la decisión de vacunar a los maestros, con lo que se garantiza la salud y el control de los contagios. Se ha iniciado la vacunación de los profesores rurales y se avanza muy rápidamente con los grupos etarios en las campañas de salud regulares. Los maestros constituyen un grupo prioritario en esta etapa, porque la educación ha sido uno de los sectores más duramente afectados por la pandemia.

La educación virtual no ha alcanzado a satisfacer las expectativas tanto de maestros como de alumnos. Pese a que se dispusieron una serie de medidas para facilitar la educación a distancia mediante programas tipo “Aprendo en casa”, la falta de conectividad, la plataforma educativa y los aparatos tecnológicos no han dado el soporte necesario para generar un buen flujo entre alumnos y maestros. La educación a distancia no tiene cómo compensar el trato personal, la dedicación de los maestros , la relación entre los propios educandos, la actividad física, así como los procesos de interacción y socialización que se efectúan en las aulas. Habrá que poner mucha atención a la necesidad de cursos suplementarios.

También el retorno gradual a la normalidad contemplará a los estudiantes universitarios y de educación superior, los que volverán en modalidades semipresenciales. Por ejemplo, es una preocupación en este nivel educativo, la realización de los exámenes de admisión de este año lectivo, que se han visto afectados por problemas técnicos en algunos centros de estudios.

Durante el año y cuatro meses que dura la pandemia se han afectado la salud, la economía, la seguridad pública, etc. Sin embargo, en la educación es donde más se evidencia la brecha social que va profundizándose. Va a ser una enorme tarea recuperar el tiempo perdido y nivelar el conocimiento no adquirido entre los estudiantes de menores recursos. El nuevo gobierno tendrá, en ese sector, un enorme reto que enfrentar y muy poco plazo para lograrlo.