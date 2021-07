Tan sorprendente como que alguien a horas de ser proclamado presidente amenace al periodismo, es la reacción de quienes lo alientan por discrepar –hasta con motivos justificados– de la línea informativa y editorial del medio.

Ha ocurrido con el pedido de Pedro Castillo al titular del MTC para que sancione administrativamente y haga una denuncia penal a Willax por considerar que ha violado, con mentiras, su reputación y el código de ética para la prestación del servicio de radiodifusión, sin precisar la supuesta infracción, lo que supone objetar su línea periodística.

Quien está a horas de ser el presidente debiera saber que eso está fuera de su control y, por tanto, que es una amenaza a la libertad de expresión, por más que le lleve la carta un abogaducho sobón y experto en colarse por la alcantarilla del poder en el afán de una cutra.

Rodearse de ratas así, y no informarse de lo que firma, preocupa mucho en un presidente, sobre todo si postuló por un partido con un ideario que él defendió en la campaña, que es una bomba contra la libertad de expresión.

Si Castillo cree que alguien ha mancillado su honor con mentiras, debiera querellarlo en el poder judicial, y no en una institución como el MTC que él controlará en pocos días. Los presidentes no intervienen en la línea editorial ni periodística de un medio, como cree ese energúmeno contra la libertad de expresión que es Vladimir Cerrón.

Tan preocupante como eso es la reacción de los que avalan intimidaciones a medios con los que discrepan, o realizan un periodismo con mentiras como, con frecuencia, lo hace Willax. Pero la calidad de un medio la evalúa su audiencia, y sus falsedades se dilucidan en la justicia, no en un ministerio.

Es penosa la miopía de periodistas que alientan estas amenazas, o las ocultan, sin darse cuenta de que la defensa del principio de que los políticos no deben intimidar a la prensa no es defensa de ningún medio en particular, sino del derecho a la libertad de expresión, nos guste o no lo que diga cada uno.

No es una novedad que la libertad de expresión venía muy mal con dos candidatos como Castillo y Keiko Fujimori, con un discurso contra el periodismo libre, pero hay que defender el principio, incluso de quienes solo la hacen para quienes comparten sus ideas.

Newsletter Augusto Álvarez Rodrich en LR

Suscríbete aquí al boletín de Augusto Álvarez Rodrich en La República y recibe en tu correo electrónico, todos los viernes, las ediciones de su programa “Claro y directo” y su columna diaria.