El deporte nos enseña a ganar con humildad y orgullo, y a perder con hidalguía y sin rencor. Francisco Sagasti.

En su rol de árbitro, pudo pedir una auditoría, pero prefirió ponerse una camiseta. Cuando hay una duda, el árbitro se dirige al VAR. Keiko Fujimori al presidente Sagasti.

Un presidente no es un árbitro, el JNE es el único que tiene potestad de definir. Cualquier intento del Ejecutivo de servir de árbitro estaría fuera de la constitución. Francisco Sagasti.

El árbitro es el JNE. Violeta Bermúdez a Keiko Fujimori.

Los árbitros están para calmar a los jugadores dentro del campo, no para agredirlos. Ricardo Gareca.

Ya acabó el tiempo regular y el suplementario, y ahora estamos en la etapa de penales. Francisco Sagasti a Keiko.

No, señor presidente, el partido todavía no ha concluido y no hay un resultado. No entiendo su desesperación por apurar las cosas. Keiko Fujimori.

Claramente el gobierno ha tomado partido en estas elecciones por el candidato aparentemente humilde, de los sectores más desfavorecidos. Digo aparentemente porque es clarísimo que esta versión no es exacta. Mario Vargas Llosa.

Está un poco desinformado. Violeta Bermúdez sobre Vargas Llosa.

Estamos aquí para dar un mensaje claro y contundente. Dicen que en pocas horas o en pocos días van a consumar el fraude en mesa y nosotros les decimos que no vamos a aceptarlo. ¿Por qué tanta presión? Yo les digo desde acá y creo que represento la voz de tantas personas que le decimos bien claro: No al comunismo. Keiko Fujimori.

Ningún deportista cuestiona las reglas del deporte o de la competencia luego de perder. Francisco Sagasti.

Ya tomó partido y está claro que se ha puesto la camiseta de Perú Libre, pero, por lo menos, sáquese el sombrero de Pedro Castillo. Keiko Fujimori sobre el presidente Sagasti.

Con Merino de presidente no tendríamos esta crisis. Antero Flores Aráoz.

La presencia de Cerrón no debilita a Castillo, lo fortalece. Vladimir Cerrón.

Respetamos las ideas de otras personas, pero no somos comunistas y eso nos hace demócratas. Jorge Montoya.

Hoy regresé a la bancada de FP para enfrentar como un solo puño la embestida del caviaraje. Martha Chávez.

